Corridoi umanitari e Africa Vi racconto l' incontro tra Macron e la comunità di

Quando l'accoglienza diventa un " Corridoi o umanitario" : arriveranno da Addis Abeba all'Aeroporto di Elmas due giovani rifugiati eritrei : Accoglienza calorosa per due giovani migranti provenienti dall'Etiopia nell'ambito del Progetto Protetto. Rifugiato a casa mia-Corridoi Umanitari, a cui la Diocesi di Cagliari - unica in Sardegna - ...

L'ipocrita Macron dal Papa : "Corridoi umanitari per migranti" : Prima di giungere in Vaticano, Macron ha incontrato una delegazione della Comunità di Sant'Egidio e 'ha menzionato i corridoi umanitari come un modello della politica di immigrazione legale, ...