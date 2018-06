Coppa del Mondo di Quidditch a Firenze al via il 27 giugno

Tiro a segno - Coppa del Mondo junior Suhl 2018 : poca gloria per gli azzurrini nella carabina da 10 metri : Prime finali anche per il Tiro a segno nella tappa della Coppa del Mondo junior scattata ieri a Suhl, in Germania: nella carabina da 10 metri, sia maschile che femminile, poca gloria per gli azzurrini, tutti piuttosto indietro in fase di qualifica e lontani dagli otto posti di finale. nella carabina 10 metri maschile vittoria dell’indiano Hriday Hazarika con 248.7, davanti al tedesco Maximilian Ulbrich, secondo con 248.4. Terzo il cinese ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo junior Suhl 2018 : TRIPLETTA ITALIA! Egemonia delle azzurrine nel trap femminile : Pioggia di medaglie nelle prime finali di Tiro a volo a Suhl (Germania), durante la seconda tappa di Coppa del Mondo junior. Nel trap femminile Gaia Ragazzini, Sofia Littame e Giulia Grassia monopolizzano il podio nella spedizione tedesca. Nella stessa specialità ma nella prova a squadre i due terzetti italiani chiudono al secondo e terzo posto. Arriva anche un bronzo nella fossa olimpica maschile grazie a Teo Petroni, mentre è doppietta per i ...

Coppa del Mondo - Nespoli trionfa a Salt Lake City : Mauro Nespoli è l'uomo copertina della terza tappa di Coppa del Mondo conclusa nella notte a Salt Lake City. L'azzurro, già campione olimpico a Londra 2012 e campione del Mondo in carica, ha vinto battendo in finale l'olandese Steve Wijler 6-2. Dopo aver vinto tutti gli scontri diretti nei giorni scorsi, Mauro Nespoli ha messo il punto esclamativo sulla sua avventura ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo Liptovsky Mikulas 2018 : l’Italia non si sblocca - solo una finale con Stefanie Horn : Dopo gli Europei, anche la prima tappa di Coppa del Mondo di Canoa slalom non sorride ai colori azzurri: la pattuglia italiana ha raccolto soltanto una finale, con Stefanie Horn nel K1 femminile, artigliata dall’azzurra con il decimo posto in semifinale. Per il resto azzurri tutti fuori tra eliminatorie e semifinali. L’azzurra ha poi chiuso al sesto posto, ma non è mai stata totalmente brillante, avendo arpionato la semifinale ...

Mondiali Russia 2018 : le partite di oggi di Coppa del Mondo in Tv e streaming : Quest’oggi, lunedì 25 giugno 2018, assisteremo a quattro nuove partite del campionato di Coppa del Mondo, Russia 2018. Alle 16:00 si affronteranno per il Girone A Arabia Saudita – Egitto, visibile su Canale 20, e Uruguay – Russia, visibile su Italia 1. Alle 20:00, per il Girone B, potremo invece seguire su Italia 1 la sfida tra Iran – Portogallo, mentre su Canale 20 Spagna – Marocco. Tutte le partite saranno visibili anche in streaming su sito ...

val di sole * ' Black Snake ' : la pista più temuta e amata del Downhill attende i campioni della Coppa del Mondo UCI 2018 - : Un'importante sfida internazionale associata a un grande party non stop, con live music, spettacoli ed eventi collaterali per migliaia di atleti e spettatori. In particolare, sabato 7 si alterneranno ...

Canottaggio - Coppa del Mondo Linz 2018 : la barca dei Cavalieri delle Acque torna a vincere : Finalmente a Linz, sullo stesso bacino che il prossimo anno ospiterà i Mondiali, la Coppa del Mondo di Canottaggio ha visto per l’Italia una vittoria che mancava da anni: la barca dei Cavalieri delle Acque è tornata a competere ad alti livelli in campo internazionale. La scelta del DT Francesco Cattaneo e, soprattutto di Filippo Mondelli e Luca Rambaldi di scendere dal doppio per salire sul quattro di coppia è stata subito premiata. Gli ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Salt Lake City 2018 : Mauro Nespoli in trionfo! L’azzurro travolge Wijler in finale e conquista il successo : Trionfo straordinario di Mauro Nespoli nella terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di Tiro con l’arco. A Salt Lake City il 30enne lombardo ha conquistato il successo nell’arco olimpico individuale dopo aver battuto in finale l’olandese Steve Wijler con il netto punteggio di 6-2. Grazie a questo risultato L’azzurro ottiene anche il pass diretto per le Finali di Samsun (Turchia) del prossimo settembre. Nespoli è arrivato a questa ...

Coppa del mondo mandellese Oro Panizza - bronzo Goretti : I colori della Canottieri Moto Guzzi salgono sul tetto del mondo. Domenica, sul bacino austriaco di Linz per la seconda Coppa del mondo di canottaggio, ha luccicato la medaglia d'oro del mandellese ...

Coppa del Mondo FIA Cross Country e Campionato Italiano Cross Country : JAKUB PRZYGONSKI E TOM COLSOUL, MINI JOHN WORKS RALLY, VINCONO LA 25ITALIAN BAJA. ANDREA ALFANO, SUZUKI GRAND VITARA, PRIMO DEI PARTECIPANTI AL TRICOLORE Il polacco con la Mini, ha preceduto le due ...

