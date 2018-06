Contratti a termine | così Di Maio vuole cambiarli

Contratti a termine più cari - 4 proroghe : ANSA, - ROMA, 26 GIU - Stretta sull'uso dei Contratti a termine, con un tetto a massimo 4 proroghe in 36 mesi, un rincaro del costo contributivo di 1 punto per ogni rinnovo e il ritorno delle causali ...

Lavoro - nuovi Contratti a termine : Di Maio annuncia meno rinnovi e causali obbligatorie : Novita' in arrivo per i contratti a termine. L’annuncio viene dal Ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, che ha colto l’occasione dell’incontro avuto con i rappresentanti delle maggiori aziende della cosiddetta Gig economy per comunicare l’intenzione di fare guerra al precariato modificando le norme sui contratti a termine, giudicate eccessivamente liberali, introdotte dal Jobs Act. Nello specifico, il governo intende ridurre le possibilita' di ...

Lavoro : 80% dei nuovi Contratti è a a termine : L'incidenza delle attivazioni di contratto a tempo determinato sulle attivazioni totali, secondo i dati delle Comunicazioni obbligatorie al ministero del Lavoro, è pari all'80,1%, in aumento rispetto ...

Contratti a termine - Di Maio : ‘Rimettiamo causali e riduciamo proroghe’. Del Conte (Anpal) : ‘Fonte di contenzioso’ : Evitare un “ricorso indiscriminato ai rinnovi dei Contratti a termine” perché “non è più ammissibile che ci siano Contratti di settimane o un mese che vengono rinnovati senza una causalità ma a discrezione dell’azienda”. E’ l’obiettivo dichiarato dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio che, in un’intervista sul Sole 24 Ore, conferma l’intenzione di modificare la disciplina dei ...

Camusso a Sky TG24 : intervenire su Contratti a termine - no ai voucher - : Il segretario della Cgil, ospite di Sky TG24 Economia, ha parlato della necessità di riqualificare il lavoro: "L'80% delle entrate sono fatte di contratti spesso brevissimi". Sui rider: "Vedremo con il governo". E sarebbe sbagliato reintrodurre ...

Lavoro - Di Maio annuncia stretta sui Contratti a termine : ROMA , WSI, " Modifiche al Jobs Act , tutele ai riders, stop alla delocalizzazione, e gioco d'azzardo. Sono queste le prime misure sul mondo del Lavoro annunciate dal ministro Luigi Di Maio. Il varo dovrebbe arrivare nel primo Consiglio dei ministri utile, previsto a fine giugno e il pacchetto di norme prenderà il nome di decreto ...

Stretta sui Contratti a termine. Giochi d'azzardo - vietati gli spot. Decreto 'dignità per i precari : Stop alla pubblicità dei Giochi d'azzardo come il poker on line, tutela per i lavoratori precari ed in particolare quelli della cosiddetta gig economy e poi restituzione dei contributi percepite da ...

M5S - stretta sui Contratti a termine : “Presto sarà più difficile prorogarli” : Passa per il cosiddetto «decreto dignità» il tentativo del vicepremier Luigi Di Maio di recuperare visibilità rispetto al suo collega Matteo Salvini. Ieri il ministro del Lavoro e dello Sviluppo (e leader di M5S), alle prese con la vicenda dello Stadio della Roma e i crescenti mugugni nel partito, ha annunciato il varo nel primo Consiglio dei minis...

Contratti a termine più lunghi - la «buona» anomalia del Jobs act : Tra le tante riforme e misure di politica economica degli ultimi anni che è augurabile non siano toccate dal nuovo governo italiano giallo-verde, ma casomai implementate e completate,...

Lavoro - perché i Contratti a termine non sono nati con il Jobs Act. E ci saranno ancora : In uno dei suoi primi interventi da ministro, Luigi Di Maio ha sfoderato un vecchio cavallo di battaglia:?la rivisitazione del Jobs act, la riforma dell’impiego varata dal governo Renzi nel 2014 e accusata di creare «troppa precarietà» in un mercato già stravolto dalla crisi. Ma i problemi lavorativi dei giovani vengono da lontano...