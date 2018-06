Conte | Italia accoglierà parte migranti Lifeline

La Lifeline andrà a Malta - Conte : "In Italia arriverà una quota dei migranti" : Dopo giorni di attesa in mare si delinea una soluzione per l'imbarcazione della Ong tedesca, con a bordo 230 migranti. Finita invece l'odissea dell'imbarcazione battente bandiera danese. Soddisfazione da parte del sindaco di Pozzallo: "Accolti nel migliore dei modi".

La Lifeline sbarcherà a Malta. Conte : "In Italia quota migranti" : L'odissea della Lifeline si è chiusa. La nave della ong tedesca battente bandiera olandese sbarcherà a Malta. Di fatto la conferma (e la svolta) su questo fronte arriva dal permier Giuseppe Conte che ha sentito telefonicamente il premier maltese Muscat: "Ho appena sentito al telefono il presidente Muscat: la nave della Ong Lifeline attraccherà a Malta. Con il Presidente maltese abbiamo concordato che l'imbarcazione sarà sottoposta a indagine per ...

Pre-vertice Ue su migranti : ok proposta Conte/ Bruxelles - no strappi : Sanchez-Merkel “punti unione con Italia” : migranti, vertice Ue: Conte a Bruxelles. “proposta italiana nuova per superare regolamento Dublino”, dice il premier. I 10 punti della bozza italiana, Macron "proposta coerente"(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 23:22:00 GMT)

Ue - Conte : "Molto soddisfatti" Migranti - Macron smorza i toni "La proposta italiana è coerente" : "Si è conclusa la riunione informale sul tema migrazione a Bruxelles e rientriamo a Roma decisamente soddisfatti": lo scrive su Twitter Giuseppe Conte dopo il vertice lampo sui Migranti, convocato a Bruxelles tra alcuni leader europei per mettere a punto un accordo sulla gestione dell’emergenza Segui su affaritaliani.it

Migranti - verso la creazione di centri di accoglienza esterni. Macron : «Proposta italiana coerente con Ue». Conte : «Molto soddisfatto». : I capi di stato e di governo di 16 paesi europei riuniti a Bruxelles hanno cercato di appianare le divergenze sul fronte migratorio. Clima «migliore del previsto» e diverse opzioni sul tavolo tra cui l’articolata proposta italiana. La linea emersa va nella direzione della creazione di centri di accoglienza in Paesi terzi. Anche la cancelliera tedesca Angela Merkel ha sottolineato come «il controllo dell’immigrazione è una questione ...

Migranti - Salvini : bene Conte a Bruxelles - Italia si è fatta sentire : "bene il premier Conte a Bruxelles, finalmente dopo anni di silenzio l'Italia torna ad avere una voce forte in Europa!". Così il ministro dell'interno Matteo Salvini al termine del vertice Ue in cui ...