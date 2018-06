Conte | ho sentito Muscat | nave di Lifeline attraccherà a Malta

Migranti - Conte : ho sentito Merkel - domenica sarò a Bruxelles : Roma, 21 giu. , askanews, 'Ho appena ricevuto una telefonata dalla Cancelliera Angela Merkel , preoccupata della possibilità che io potessi non partecipare al pre vertice di domenica a Bruxelles sul ...

Conte : «Ho sentito Merkel e Macron Con la cancelliera un bilaterale al G7» Juncker : «Nessuno dia lezioni all’Italia» : L’annuncio del presidente del Consiglio via Facebook: «Al vertice avrò la prima occasione di farmi portavoce degli interessi dei cittadini italiani»

Conte : "Ho sentito Merkel e Macron - ecco cosa ci siamo detti" : Giuseppe Conte, neo presidente del Consiglio dei Ministri, ha già sentito la cancelliera Angela Merkel ed il presidente francese Emmanuel Macron. A margine delle cerimonie per la Festa della Repubblica, annuncia il premier del governo gialloverde tramite il proprio profilo Facebook, si è già messo al lavoro anche in vista del prossimo G7 in Canada. “Oggi, 2 giugno, è l’anniversario di tutti noi, di tutti i cittadini della Repubblica Italiana ...