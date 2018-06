Conte a Palazzo Chigi | Totò Lacagnina al circolo Aniene

Donald Tusk a Palazzo Chigi per un vertice con il premier Conte : Donald Tusk , presidente del Consiglio europeo, è stato ricevuto a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte [VIDEO] . Non è stata l'unica visita in Italia. Infatti, Tusk ha avuto ...

Conte - la solitudine nel Palazzo. Ora deve riempirla col suo staff : Quella mattina si era messa proprio male. Era mercoledì 13 giugno e i francesi avevano esagerato. Quel «vomitevole» scagliato contro Roma suonava stonato, ma per il nuovo governo italiano presentarsi in Europa con una rissa scomposta non era il massimo. Mancavano 48 ore al vertice Macron-Conte e Matteo Salvini spingeva per annullare l’incontro. Fu ...

Giurano a Palazzo Chigi vice ministri e sottosegretari. La squadra di Conte è completa : Cerimonia di giuramento a Palazzo Chigi, nelle mani del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dei 45 sottosegretari di Stato nominati dal Consiglio dei ministri ieri sera.Il premier Giuseppe Conte potrà contare su una nutrita squadra, perché alla Presidenza del Consiglio dei ministri arrivano Guido Guidesi, Vincenzo Santangelo e Simone Valente ai Rapporti con il Parlamento e democrazia diretta, al fianco del ministro Riccardo ...

Aquarius - Francia al Governo italiano : "Vomitevole". Palazzo Chigi : "Non accettiamo lezioni". Vertice Macron-Conte a rischio? : 22.14 - Rapporti tesi tra Italia e Francia sulla gestione dei flussi migratori in seguito al caso Aquarius, al punto che il Vertice italo-francese tra Giuseppe Conte ed Emmanuel Macron, previsto per venerdì a Parigi, viene messo in forse, secondo Repubblica, da "ambienti di Palazzo Chigi". E se Francia e Spagna criticano aspramente la scelta del Governo italiano di non accogliere la nave Aquarius con a bordo 629 migranti in difficolta, è ...

Governo Conte - le Telecomunicazioni restano a Di Maio. Giorgetti guiderà il Cipe. Vertice sulle nomine a Palazzo Chigi : La delega alle Telecomunicazioni rimarrà ai Cinquestelle. Anzi, per il momento la manterrà lo stesso ministro per lo Sviluppo Economico Luigi Di Maio che ha annunciato l’accordo trovato con la Lega sul Blog delle Stelle parlando della vertenza Tim. Una crisi, ha detto il vicepresidente del Consiglio, che “ci fa capire perché è importante che ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico lavorino all’unisono. Così come è importante ...

Conte incontra Stoltenberg a Palazzo Chigi : Incontro a Palazzo Chigi tra il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, e il premier, Giuseppe Conte. Come è prassi, Stoltenberg è stato accolto con il saluto davanti al picchetto d'onore

Faccia a faccia a Palazzo Chigi tra Conte e il segretario Nato Stoltenberg : Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, è arrivato a Palazzo Chigi per incontrare il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Stoltenberg, accolto dal premier, ha passato in rassegna un picchetto d'onore. Al termine dei colloqui sono previste dichiarazioni alla stampa.Ieri Stoltenberg ha incontrato il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, ringraziandolo per i contributi di grande valore dell'Italia, incluso ...

Strada in salita per Palazzo Chigi Crescita con il freno a mano tirato Le tegole per la finanziaria di Conte : Si moltiplicano ormai da mesi segnali che inducono a prevedere un rallentamento della Crescita in Europa e un incremento dell’inflazione. Se per un investitore questo vuol dire riequilibrare i pesi in portafoglio, riducendo gli asset in euro e tornando a puntare su quelli in dollari, per il governo Conte la minore Crescita può costituire un serio ostacolo Segui su affaritaliani.it

Luigi Bisignani - l'errore fatale di Giuseppe Conte : 'Delusione in Vaticano - lui non...'. Bomba su Palazzo Chigi : Anche perché alle sue spalle ha due forze, Lega e M5s, non così vicine al mondo ecclesiastico , nonostante molti sforzi, anche recenti, dei rispettivi sherpa , .

Agguato alla Lega : chi si porta Conte a Palazzo Chigi. Le 'sinistre' amicizie di Busia - futuro segretario generale : Lo vuole Giuseppe Conte in persona, alla faccia di Matteo Salvini , Giancarlo Giorgetti e la Lega . Con ogni probabilità sarà Giuseppe Busia il prossimo segretario generale di Palazzo Chigi. Cattolico ...

Giuseppe Conte si porta un uomo di sinistra a comandare a Palazzo Chigi : Busia, scrive sempre Il Fatto , ha assaggiato la politica con Francesco Rutelli , che lo nomina vicecapo di gabinetto al ministero della Cultura durante l'ultimo governo prodi , 2006-2008, . E' tra ...

Le gaffe di Conte e la stanza di Casalino : Palazzo - tutto il peggio della settimana : E poi il discorso surreale di Sgarbi, i consigli di Di Maio, la cravatta di Calenda e le proposte di Borghezio. È stata una settimana di dichiarazioni allucinanti. Le abbiamo raccolte tutte: leggetele e votate la migliore Governo Lega – 5 Stelle: le 48 ore più folli della storia repubblicana "

Giuseppe Conte - la guerra delle stanze a Palazzo Chigi : braccato da Matteo Salvini e Luigi Di Maio : È già stata ribattezzata la guerra delle stanze , ed è l'ultimo fronte sul quale si confrontano Matteo Salvini e Luigi Di Maio . È infatti consuetudine, a Palazzo Chigi, che i vicepremier occupino il ...

Governo - Conte e il primo lunedì a Palazzo Chigi : al lavoro per la fiducia e incontro con Moavero per il G7 in Canada : Una prima telefonata con la cancelliera tedesca Angela Merkel, un incontro con il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, il lavoro in vista del voto di fiducia e del G7 in Canada. E’ il primo lunedì di lavoro a Palazzo Chigi per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il capo del Governo, dopo le celebrazioni della Festa della Repubblica e la domenica di riposo dopo le complicatissime trattative per la formazione del suo ...