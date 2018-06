Consiglio UE dice sì a 1 miliardo ' di aiuti economici all' Ucraina

Consiglio di Stato dice sì a direttore straniero dei musei : Roma, 25 giu. , askanews, Con la sentenza n. 9/2018, depositata oggi, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha definitivamente deciso la questione della nomina di un cittadino non italiano, ma di ...

Migranti - cosa dice la nuova bozza del Consiglio Europeo : Dal summit informale sui Migranti che si è svolto domenica, a Bruxelles, sono uscite due certezze. La prima è che tutti i leader seduti al tavolo

Il Consiglio Superiore di Sanità dice no alla vendita della cannabis light : Il Css raccomanda "che siano attivate, nell'interesse della salute individuale e pubblica e in applicazione del principio di precauzione" le misure per bloccare gli spinelli leggeri. "Non si può escludere la pericolosità del Thc anche a basse concentrazioni in alcuni soggetti".

Toscana - il Consiglio di Stato dice no a inceneritore di Case Passerini. Sconfitta la politica del Pd fiorentino sull’opera : L’inceneritore di Case Passerini, vicino a Sesto fiorentino, non si farà. A bloccare l’autorizzazione per la costruzione dell’opera di combustione dei rifiuti è Stato il Consiglio di Stato che nella mattinata di giovedì ha confermato la sentenza del Tar toscano del novembre 2016. La decisione dei giudici amministrativi “mette la parola fine al termovalorizzatore di Case Passerini” ha esultato il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, ...

Meloni dice che Di Maio le ha chiesto di sostenerlo come presidente del Consiglio : In cambio aveva offerto a FdI di entrare nel governo: lei ha rifiutato, e il leader del M5S ha detto che ne rimarranno fuori perché «troppo di destra» The post Meloni dice che Di Maio le ha chiesto di sostenerlo come presidente del Consiglio appeared first on Il Post.