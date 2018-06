Confermata la Teoria Generale della Relatività di Einstein | grazie al telescopio Hubble

Blastingnews

: RT @maybeiwantu: Eh vabbè raga LA NOSTRA TEORIA È CONFERMATA I CAPELLI RAGA GUARDATE I CAPELLI AFTERSEX È PALESE come vi piace fare queste… - fenji83 : RT @maybeiwantu: Eh vabbè raga LA NOSTRA TEORIA È CONFERMATA I CAPELLI RAGA GUARDATE I CAPELLI AFTERSEX È PALESE come vi piace fare queste… - martinaawayland : RT @maybeiwantu: Eh vabbè raga LA NOSTRA TEORIA È CONFERMATA I CAPELLI RAGA GUARDATE I CAPELLI AFTERSEX È PALESE come vi piace fare queste… - AyaseSky : RT @maybeiwantu: Eh vabbè raga LA NOSTRA TEORIA È CONFERMATA I CAPELLI RAGA GUARDATE I CAPELLI AFTERSEX È PALESE come vi piace fare queste… -

(Di martedì 26 giugno 2018) Non solo è l'ennesima confermadi, ma è anche la sua misura più precisa al di fuori del Sistema Solare: si tratta di quella avvenuta utilizzando come lente di ingrandimento cosmica ESO325-G004, una galassia lontana 500 milioni di anni luce dal nostro pianeta. Le osservazioni, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista Science, sono state condotte dal VLT (Very Large Telescope) dell'Osservatorio Europeo Meridionale situato in Cile e daldi proprietàNASA. La misura è stata ottenuta dai ricercatori dell'Istituto di Cosmologia e Gravitazione dell'Università inglese di Portsmouth, coordinati da Thomas Collett. I dati, in seguito, sono stati pubblicati sulla nota rivista Science.e la: un contributo importante alla scienza Tutti gli studenti almeno una volta nella vita, indipendentemente dal ...