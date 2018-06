Confartigianato è per la flat tax | il lavoro di cittadinanza e il credito più facile

Turismo - Tari e opere pubbliche : Confartigianato e le aziende di Orbetello : «L'economia orbetellana " ricordano ancora Lamioni e Ciani " è basata in gran parte sul Turismo stagionale e Gustatus è l'evento di punta. A proposito degli eventi, è ritenuta necessaria una ...

Dazi : Confartigianato veneto - allarme rosso per guerra commerciale globale (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Tornando ai numeri veneti - prosegue il Presidente - nei primi tre mesi del 2018 l’export del made in veneto dei settori a più alta concentrazione di PMI verso gli Usa (Paese verso il quale siamo la regione più esposta in Italia con esportazioni che valgono l’1,76% del v

Dazi : Confartigianato veneto - allarme rosso per guerra commerciale globale (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - A livello nazionale, nelle valutazioni dell’Ufficio parlamentare di bilancio, gli effetti di uno shock protezionistico sull’economia italiana sono sintetizzati in una minore crescita, in volume, nel 2018 dello 0,5% del PIL rispetto allo scenario base, riduzione che si amp

Dazi : Confartigianato veneto - allarme rosso per guerra commerciale globale : Venezia, 21 giu. (AdnKronos) - “50, 100, 200 miliardi. Gli importi dei Dazi messi in campo dall’amministrazione Trump verso la Cina e viceversa, aumentano di giorno in giorno. Le sanzioni verso la Russia da parte della UE sono appena state riconfermate (contrario il nostro Governo). E sono da poco e

BANDO REGIONALE PER IMPRESE ARTIGIANE - PLAUSO DI Confartigianato : visualizza articoli simili Close Cronaca POTENZA, MEETING SU ACCOGLIENZA E RIFUGIATI 2 giorni ago ASCOLTA RADIO SENISE CENTRALE

Intesa Spaolo : accordo con Confartigianato Treviso per sostegno Pmi (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Con Intesa Sanpaolo abbiamo avviato una collaborazione che guarda allo sviluppo e al futuro delle nostre imprese, affrontando anche i temi legati al credito – afferma Vendemiano Sartor presidente di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana - L’accordo sottoscritto tiene

Intesa Spaolo : accordo con Confartigianato Treviso per sostegno Pmi (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Sono previsti anche finanziamenti a medio e lungo termine a sostegno dei programmi di investimento e sviluppo delle imprese. Si tratta di operazioni fino a 100 mila euro con durata massima di 60 mesi finalizzate alla ristrutturazione, riqualificazione e ammodernamento del

Intesa Spaolo : accordo con Confartigianato Treviso per sostegno Pmi : Treviso, (AdnKronos) - E’ stata firmata una convenzione tra Confartigianato Imprese Marca Trevigiana e Intesa Sanpaolo con Cassa di Risparmio del Veneto a favore degli associati per offrire servizi mirati alle singole esigenze degli imprenditori che operano in contesti tra loro diversi. L'accordo, s

I candidati Sindaco di Imperia condividono le proposte della Confartigianato fotogallery : ...Meini " siamo disponibili a mantenere un'interlocuzione con quella che sarà la futura Amministrazione Comunale di Imperia per un confronto costruttivo sull'attività amministrativa legata all'economia ...

Scuola : Confartigianato - il 17 - 3% imprese Veneto ospita studenti per alternanza (4) : (AdnKronos) - "Un’intesa che, ponendosi in linea di continuità con quella sull’apprendistato duale del primo settembre 2016, segna un nuovo protagonismo delle parti sociali regionali su temi, che seppure diversi da quelli che tradizionalmente hanno impegnato la contrattazione regionale, vengono rico

Scuola : Confartigianato - il 17 - 3% imprese Veneto ospita studenti per alternanza (3) : (AdnKronos) - Rispetto a quanto accade negli altri Paesi europei, la strada da fare rimane molta. “Due sono in particolare le criticità che emergono dalla comparazione con altri sistemi nazionali -prosegue-: in primo luogo si osserva che in Italia solo il 4,1% dei giovani under 30 studia o è in form

Scuola : Confartigianato - il 17 - 3% imprese Veneto ospita studenti per alternanza (2) : (AdnKronos) - In Veneto, nel 2017, la propensione delle imprese con dipendenti ad ospitare studenti in alternanza Scuola lavoro è stata del 17,3% (In Italia la quota si ferma all’11,9%). A livello settoriale mostrano propensione maggiore le imprese del Manifatturiero (14,8%) seguite dai Servizi (11,

Scuola : Confartigianato - il 17 - 3% imprese Veneto ospita studenti per alternanza : Venezia, 27 mag. (AdnKronos) - “Una cosa è certa, nell’impegno a riallineare un sistema formativo disallineato e rafforzare il sistema dell’alternanza Scuola lavoro, il Veneto è leader in Italia”. Commenta così Agostino Bonomo Presidente di Confartigianato imprese Veneto i dati dell’osservatorio di

Scuola : Confartigianato - il 17 - 3% imprese Veneto ospita studenti per alternanza (2) : (AdnKronos) – In Veneto, nel 2017, la propensione delle imprese con dipendenti ad ospitare studenti in alternanza Scuola lavoro è stata del 17,3% (In Italia la quota si ferma all’11,9%). A livello settoriale mostrano propensione maggiore le imprese del Manifatturiero (14,8%) seguite dai Servizi (11,8%) e delle Costruzioni (8,1%). ‘E’ a livello provinciale che le statistiche venete toccano i massimi -commenta Bonomo-. ...