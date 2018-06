Condizionatori | gli italiani aspettano l’estate | +40% di propensione all’acquisto in due

meteoweb.eu

(Di martedì 26 giugno 2018) Anche sesulla Penisola sta tardando ad arrivare glisi portano avanti e scongiurano la pioggia, cercando le migliori tecnologie per sentirsi all’ombra di una palma in riva al mare! A rivelarlo è Pagomeno, il personal shopper digitale di Schibsted Italy che compara prezzi e prodotti, che ha visto una crescita proprio nella seconda metà di maggio dell’interesse degli utenti verso*, pompe di calore con sistemi di raffreddamento e dispositivi portatili, registrando undi**. Nonostante il tempo sia variabile e forse non ci sono davvero più le mezze stagioni, la comparazione di prezzi e prodotti della categoria Climatizzazione e Riscaldamento cresce. Sono in aumento, infatti, le ricerche di climatizzatori e in particolare di prodotti innovativi che permettono di gestire in modo efficiente le esigenze di raffreddamento e ...