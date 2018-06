Concorso Dirigenti Scolastici | in 15 000 chiedono rinvio prova al Ministro

leggioggi

(Di martedì 26 giugno 2018) Ildell’Istruzione Marco Bussetti (Lega) ha ricevuto nei giorni scorsi un corposo appello da ben 15.000 persone che hanno firmato la petizione del Comitato NOluglio, per chiedere appunto di non fare lapreselettiva nel mese di luglio per una lunga serie di motivi e di rinviarla direttamente al mese di settembre. Il 27 giugno sul sito del Miur verranno pubblicati i 4mila quiz dai quali saranno sorteggiati i 100 inclusi nellache ad oggi sarebbe prevista per il 23 luglio. Date che dal punto di vista dei docenti firmatari dell’appello “penalizzano e discriminano pesantemente i docenti di scuola superiore (secondaria di secondo grado) che in quel periodo sono ancora impegnati in Esami di Stato, attività di AS-L, Corsi di recupero, esami di riparazione, stage all’estero”. Per questo motivo è stato richiesto dal Comitato No...