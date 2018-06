Con la scooter Contro una mucca : diciottenne muore dopo un incidente : PALERMO - Cinisi e Terrasini piangono la prematura scomparsa di Alessandro Sclafani, 18 anni, morto ieri a Villa Sofia dove era ricoverato in seguito a un incidente avvenuto venerdì scorso. Il...

Nuovo Bmw 400 X : arriva lo scooter 2.0 Connesso Con gli smartphone [FOTO e PREZZI] : Il suo motore da 34 CV risulta adatto a qualsiasi situazione di guida mentre la connettività per smartphone pone questo scooter ad un livello superiore Il Nuovo scooter di media cilindrata Bmw C 400 X è perfetto per la città: leggero e manovrabile. La forma a “V” impressa dai componenti di rifinitura conferisce un aspetto dinamico, garzie anche alla presenza dell’ampio faro anteriore asimmetrico con luci completamente a LED e la forma a Y ...

Perde il Controllo dello scooter e finisce in ospedale : CUPRA MARITTIMA Ancora un incidente a Nord del centro di Cupra. Un quarantenne è infatti stato soccorso dall'ambulanza del 118 dopo essere caduto dal proprio scooter finito fuori controllo. L'uomo ...

ALESSANDRO NARDUCCI CHEF DI ACQUOLINA MORTO IN INCIDENTE SCOOTER/ "Poteva prendere seConda stella Michelin" : CHEF ALESSANDRO NARDUCCI e Giulia Puleio morti in un INCIDENTE stradale: l'automobilista che li ha investiti era al telefonino al momento dell'impatto, rischia una dura condanna(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 15:39:00 GMT)

Roma - scooter Contro auto : muore 36enne - non aveva il casco Sott'accusa ancora le radici : E' morto sbalzato dal motorino. Catapultato contro un'auto a forte velocità questa notte in viale del Lido di Castel Porziano, la strada che collega la Cristoforo Colombo alla via Litoranea. Era senza ...

Schianto Con lo scooter : muore il giovane chef stella della cucina romana : Il ragazzo era molto amato nel mondo della ristorazione. Aveva iniziato al Convivio di Troiani e aveva seguito poi Heinz Beck negli Emirati Arabi. 'La morte di Alessandro mi ha scioccato - ha ...

Roma - sContro scooter-auto nel quartiere Prati : morto lo chef Alessandro Narducci Foto Il ragazzo di borgata : chi era : Aveva 29 anni. Deceduta anche una 25enne Giulia Puleio. Travolti da una Mercedes poi finita contro tre vetture in sosta. Lo schianto alle 2 di venerdì su lungotevere della Vittoria

Prati - scooter Contro auto nella notte : muoiono due giovani : Due ragazzi sono morti la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto all’una circa in Lungotevere della Vittoria all’altezza del civico 11/B. Per cause in corso di accertamento, i due giovani, un uomo di 29 anni e una donna si 25, a bordo di uno scooter Honda Sh si sono scontrati con una Mercedes Classe […] L'articolo Prati, scooter contro auto nella notte: muoiono due giovani proviene da NewsGo.

Roma - scooter Contro auto nella notte : muoiono due giovani : Roma, scooter contro auto nella notte: muoiono due giovani Roma, scooter contro auto nella notte: muoiono due giovani Continua a leggere L'articolo Roma, scooter contro auto nella notte: muoiono due giovani proviene da NewsGo.

Roma : SContro auto-scooter - 2 morti e un ‘codice rosso’ : Roma – Tragedia nella Capitale. E’ accaduto la scorsa notte a Roma, intorno all’una. Sul lungotevere della Vittoria c’è stato lo Scontro tra una vettura e uno scooter. I due ragazzi che viaggiavano sul motociclo sono deceduti. Si tratta di un giovane di 29 anni e una ragazza di 25 anni. Alla guida dell’auto invece un 30enne che e’ stato ricoverato in codice rosso al Gemelli. L’auto su cui viaggiava ...

SContro auto-scooter nella notte - grave un sedicenne : È in gravi condizioni lo scooterista 25 enne travolto nella tarda serata di ieri, nel centro di Marano, da una Smart proveniente da via Merolla. Terribile l'impatto tra lo scooter, su cui viaggiava ...

Bari - bambina investita da scooter in viale delle Regioni : è in gravi Condizioni : Una bambina, di 9 anni, è stata investita questa sera in viale delle Regioni, al quartiere San Paolo di Bari. A travolgerla è stato uno scooter con in sella due ragazzi. L'impatto, violentissimo, ha ...

In scooter Contro auto agli Abrau di Chiusa Pesio : morto 71enne : Scontro tra un'auto e uno scooter a Chiusa Pesio in frazione Abrau sulla Sp211 di fronte a Idroricerche intorno alle 18.30 di martedì 19 giugno. Nel violento impatto il guidatore della due ruote, C.R ...

Niu N-GT - lo scooter elettrico sempre Connesso che va a 70 all’ora : Tanto entusiasmo e mentalità da startup per il brand cinese Niu che dal 2015 a oggi si è guadagnato un posto di rilevo nel mondo della mobilità elettrica grazie ad oltre 380.000 scooter venduti in 27 paesi. La novità con cui l’azienda prova a fare un ulteriore salto in avanti si chiama N-GT ed è stata svelata a Parigi. Disponibile da subito in pre ordine e nei negozi da gennaio 2019, il nuovo modello è in grado di raggiungere i 70 km/h, ...