“Come potete!” La spiaggia italiana della polemica Risate e balli di gruppo | ma…

caffeinamagazine

: Cominciate a segnare in agenda il primo di Luglio, lasciare tutto e venire a #Pontida. Quest'anno sarà una festa sp… - borghi_claudio : Cominciate a segnare in agenda il primo di Luglio, lasciare tutto e venire a #Pontida. Quest'anno sarà una festa sp… - carlopagliani : RT @byoblu: Come potete vedere, siamo già a 15mila firme. La battaglia per un dibattito pubblico libero in una rete libera continua. Nel vi… - mirellaladini : RT @bubio123: L'illegalità dei rom è solo percepita. Come potete vedere lavorano. -

(Di martedì 26 giugno 2018)e una musica in sotto fondo che è tutto un programma. Quello che succede in ogni stabilimento balneare italiano quando l’estate inizia ad entrare nel vivo. Solo che lo stabilimento in questione non è uno stabilimento normale. Si trova a Ragusa a Pozzallo per la precisione dove nessuno sembra accorgersi di quello che sta succedendo dietro dove si trova la portaconteiner Maersk con i suoi 108 migrati soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo ed attraccata oggi al porto di Pozzallo. I migranti sono stati trasferiti all’hotspot di Pozzallo, dove si trovavano i cinque già evacuati sabato scorso per ragioni sanitarie. Le loro condizioni di salute sono buone, come aveva confermato anche il medico marittimo Vincenzo Morello, salito a bordo per accertare eventuali emergenze sanitarie. Proprio ieri il sindaco Roberto Ammatuna aveva lanciato un appello “umanitario” al ...