Come faceva Superman a volare in Justice League? Ce lo mostra Henry Cavill in un video

Papa Francesco sull'aborto dei bimbi malati : "Come facevano i nazisti" : Papa Francesco, nel corso nell'udienza con il Forum Famiglie, è intervenuto oggi sull'aborto dei bambini malati e le sue dichiarazioni, visto il tema delicato, sono state tutt'altro che leggere. Il Santo Padre, infatti, ha paragonato chi decide di abortire un figlio gravemente malato a quanto accadeva durante il periodo nazista:Il secolo scorso tutto il mondo era scandalizzato per quello che facevano i nazisti per curare la purezza della ...

“Ecco Come faceva a piegarsi a 45 gradi”. Svelato il segreto di Michael Jackson. A 30 anni dall’uscita di Smooth Criminal - un team di scienziati spiega come il Re del pop riusciva a sfidare le leggi della fisica : come dimenticare quella mossa ‘impossibile’? La stessa che per trent’anni ha vinto le leggi della forza di gravità ed è diventata un cult per i fan di Michael Jackson: è lei la protagonista di uno studio scientifico firmato da un team di neurochirurghi. Medici che hanno indossato i panni degli investigatori per svelare il segreto del ‘piegamento’ del creatore di ‘Thriller’, in un lavoro pubblicato ...

Facevano mangiare i bambini Come animali : arrestate due maestre d'asilo : Con l'accusa di maltrattamenti nei confronti degli alunni, bambini tra i tre e i cinque anni, due insegnanti sono state arrestate dai carabinieri a Colorno, nel Parmense. Secondo l'Arma le vittime ...

Come facevano gli oviraptorosauri a covare le uova Sapevatelo : Due oviraptorosauri. Illustrazione di Zhao Chuang Vedi anche L'affettuosa mamma plesiosauro Scoperti in Cina i più antichi embrioni di dinosauro Qual è la vera causa dell'estinzione dei dinosauri? Il ...

"Quel disturbo premestruale che mi faceva sentire Come dottor Jekyll e Mr Hyde mi ha rovinato la vita" : Soffrire e deprimersi per repentini cambi d'umore, soffrire di doppia personalità, desiderare la morte: è questa la storia di Hannah Gilbert, donna britannica che ha raccontato di essersi sentita "come dottor Jekyll e Mister Hyde". L'origine dei sintomi era il disturbo disforico premestruale, che ricorda a tutti gli effetti il disturbo depressivo maggiore ma si distingue da quest'ultimo per periodicità e durata limitata nel ...

“Ha sempre mentito”. Belen sbugiardata dagli ‘addetti ai lavori’ : “Lo faceva - ecCome se lo faceva…” : Belen è sempre Belen. E così, anche se ultimamente, qualche apparizione a parte, non la vediamo più in tv, continua a far parlare di sé. Si chiama gossip, bellezza. E su questo fronte l’argentina non ha mai deluso gli amanti della cronaca rosa. Certo, di chiacchiere e voci infondate se ne sono sentite e se ne sentono tante, ma stavolta parlano gli ‘addetti ai lavori’, che rivelano un altarino del passato della showgirl ...