Come curare l' acne | tutti i rimedi per combatterla

Braun – I consigli per un’estate al top : Come curare la pelle in vacanza : La tanto sospirata estate è alle porte: come preparare la pelle ? come curarla durante le vacanze e a seconda della nostra destinazione? Ecco i consigli di Braun e dell’esperto! L’estate, tra un acquazzone e l’altro, sembra essere ormai vicina e, come ogni anno, bisogna preparare la pelle ad affrontare le lunghe giornate calde e soleggiate. come ? Semplicissimo con qualche buona abitudine da introdurre nella propria beauty routine, i ...

Come curare la Pachira acquatica : Come curare la Pachira acquatica: dal rinvaso alla coltivazione in casa, tutte le cure da dedicare alla Pachira malata o in salute. Cosa fare in caso di foglie marroni, gialle o accartocciate. (altro…) The post Come curare la Pachira acquatica appeared first on Idee Green.