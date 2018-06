Comandante guardia costiera | risponderemo sempre a Sos in mare

Migranti - Comandante guardia Costiera : “Risponderemo sempre alle richieste di soccorso” : “Abbiamo risposto sempre, sempre rispondiamo e sempre risponderemo a ciascuna chiamata di soccorso”. Il comandante generale della Guardia Costiera, l’ammiraglio Giovanni Pettorino, in un’intervista all’Ansa, cancella ogni dubbio su quale è e sarà il comportamento dei suoi uomini. “Noi operiamo sulla base della Convenzione di Amburgo per la ricerca ed il soccorso in mare, che è del 1979 ed è nata per episodi ...

Migranti - il Comandante della Guardia costiera : “Risponderemo sempre agli sos. È un obbligo giuridico e morale” : “Abbiamo risposto sempre, sempre rispondiamo e sempre risponderemo a ciascuna chiamata di soccorso“. Il comandante generale della Guardia costiera, l’ammiraglio Giovanni Pettorino cancella ogni dubbio su quale è e sarà il comportamento dei suoi uomini dopo le polemiche di questi giorni. Adesso l’ammiraglio Pettorino chiarisce, attraverso l’Ansa, che la risposta è “un obbligo giuridico” ma anche “un ...

Comandante guardia Costiera - risponderemo sempre a Sos : "Abbiamo risposto sempre, sempre rispondiamo e sempre risponderemo a ciascuna chiamata di soccorso". Il Comandante generale della Guardia Costiera, l'ammiraglio Giovanni Pettorino, in un'intervista ...

Migranti - il Comandante della Guardia Costiera : 'E' un esodo biblico' : 'Noi operiamo sulla base della Convenzione di Amburgo per la ricerca ed il soccorso in mare, che è del 1979 ed è nata per episodi che accadono una volta ogni tanto, non all'ordine del giorno. Quello ...

Migranti - Comandante guardia costiera : risponderemo sempre agli Sos : "Abbiamo risposto sempre e sempre risponderemo a ciascuna chiamata di soccorso". Lo ha dichiarato il comandante generale della Guardia costiera, l'ammiraglio Giovanni Pettorino, parlando di "obbligo ...

Il Comandante della Guardia costiera 'Risponderemo sempre agli Sos in mare' : ROMA - Garantiti i soccorsi in mare, parola della Guardia costira. Abbiamo risposto sempre, sempre rispondiamo e sempre risponderemo a ciascuna chiamata di soccorso', afferma Il comandante generale, l'...

Guardia di Finanza - cambio al vertice a Varese : il Generale di Brigata Marco Lainate nuovo Comandante : Laureato in Giurisprudenza, in Scienze Politiche ed in Scienza della Sicurezza economico-finanziaria , e insignito del titolo di alta qualificazione "Scuola di Polizia Tributaria" e "Istituto Alti ...

Mafia : Comandante carabinieri Trapani - qui forte e subdola - non abbassare guardia : Palermo, 5 giu. (AdnKronos) – “Il lavoro di ognuno e di tutti è indispensabile in un territorio, come quello Trapanese, caratterizzato da una forte, ma sotterranea e subdola incidenza mafiosa. Non si deve commettere l’errore di identificare Cosa nostra con quella stragista, che ha dominato per vent’anni, ed è stata sconfitta. La Mafia siciliana, prima e dopo quel periodo, non si è caratterizzata nella contrapposizione ...

Mafia : Comandante carabinieri Trapani - qui forte e subdola - non abbassare guardia : Palermo, 5 giu. (AdnKronos) – “Il lavoro di ognuno e di tutti è indispensabile in un territorio, come quello Trapanese, caratterizzato da una forte, ma sotterranea e subdola incidenza mafiosa. Non si deve commettere l’errore di identificare Cosa nostra con quella stragista, che ha dominato per vent’anni, ed è stata sconfitta. La Mafia siciliana, prima e dopo quel periodo, non si è caratterizzata nella contrapposizione ...

Mafia : Comandante carabinieri Trapani - qui forte e subdola - non abbassare guardia : Palermo, 5 giu. (AdnKronos) - "Il lavoro di ognuno e di tutti è indispensabile in un territorio, come quello Trapanese, caratterizzato da una forte, ma sotterranea e subdola incidenza mafiosa. Non si deve commettere l’errore di identificare Cosa nostra con quella stragista, che ha dominato per vent’