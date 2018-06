Colombia | gli Usa accusano | ' Produzione di coca fuori controllo'

Mondiali Russia 2018 – Chi è Franco Armani? Il jolly dell’Argentina di Sampaoli che avrebbe potuto scegliere… la Colombia : Dopo i disastri di Caballero nel match contro la Croazia, Sampaoli ha deciso di dare spazio a Franco Armani per il match contro la Nigeria Un errore madornale, una papera che non poteva passare inosservata. Caballero è diventato in pochi giorni l’emblema della disfatta dell’Argentina, il capro espiatorio a cui attribuire tutti i problemi di una Nazionale sull’orlo del baratro. AFP PHOTO / JUAN MABROMATA Per ripartire, Sampaoli ...

Colombia - «Così siamo sopravvissute agli attacchi con l’acido» : Succede tutto in un istante. L’acido viene gettato sul viso e inizia a bruciare la pelle, a mangiarla. In quell’istante, se sopravvivi, la vita prende un’altra direzione. Non sarà mai più come prima. Lo sa bene Luz che ha 35 anni e dopo essere stata sfregiata con l’acido ha perso la vista. È accaduto sette anni fa, a Bogotà, in Colombia, il Paese dell’America Latina dove si registrano più casi ogni anno. Oltre un ...

Colombia SI QUALIFICA AGLI OTTAVI SE…/ Mondiali 2018 - Polonia eliminata : ai Cafeteros serve una vittoria : La COLOMBIA continua a sperare nella QUALIFICAzione AGLI OTTAVI di finale dei Mondiali 2018: a Rostov schiantata per 3-0 la Polonia, che saluta il torneo con una giornata di anticipo(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 21:41:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 - la festa sugli spalti di Polonia-Colombia : le fan avvenenti sono sempre protagoniste [GALLERY] : Tra supporter bellissime e fan colorati: tutti gli scatti più belli della festa che si consuma sugli spalti di Polonia-Colombia La Polonia e la Colombia sono scese in campo per dare vita al match valido per il secondo turno della fase a gironi dei Mondiali di Russia 2018. Lo spettacolo della competizione iridata però non si consuma solo in campo, anche sugli spalti c’è una festa tutta da seguire. Tra fan particolarmente provocanti e ...

Polonia e Colombia si qualificano agli ottavi se.../ Mondiali 2018 - risultati utili per passare il turno : La Polonia e la Colombia vanno a caccia degli ottavi di finale ai Mondiali 2018: nello scontro di domenica 24 giugno la nazionale sconfitta rischia l'eliminazione immediata dal torneo(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 11:15:00 GMT)

Adriatica Ionica Race – Il tappone di montagna regala la maglia azzurra a Sosa : splendida vittoria in solitaria per il Colombiano : Tris di maglie per Sosa all’Adriatica Ionica Race: il corridore dell’Androni-Sidermec nuovo leader dopo la vittoria di Passo Giau Grande spettacolo oggi, nella terza tappa dell’Adriatica Ionica Race! Nel tappone di montagna della corsa a tappe italiana, è stato Sosa a trionfare in solitaria sul traguardo di Passo Giau al termine della frazione di 158,3 km, partita da Mussolente. Il corridore della Androni Sidermec si prende ...

DIRETTA/Colombia Giappone Mondiali 2018 (risultato live 1-2) streaming video : Osako riporta avanti gli asiatici : DIRETTA Colombia Giappone, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I Cafeteros affrontano la nazionale del Sol Levante nel gruppo H dei Mondiali 2018(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 15:29:00 GMT)

Colombia - imprenditore italiano e la moglie uccisi in un agguato : Un imprenditore piemontese e la moglie, di origine Colombiana, sono stati assassinati sabato sera, all'uscita di un ristorante nel parte centro-occidentale della Colombia.Roberto Gaiottino, 44 anni, e Claudia Patricia Zabala Dominguez, 36 anni, si trovavano a Risaralda, paese d'origine della donna, in visita alla fmiglia di lei, come era successo altre volte negli ultimi 15 anni, da quando Claudia viveva in Italia. La donna era un'ex modella in ...

Colombia - uccisi con colpi alla testa imprenditore italiano e la moglie. Vivevano nel Torinese : Per la polizia federale non è stata una rapina, ma una vera e propria esecuzione. Un imprenditore italiano di 44 anni, Roberto Gaiottino, e la moglie di origini Colombiane, Patricia Zabala Dominquez, 36 anni, sono stati uccisi in Colombia con cinque colpi di arma da fuoco. Due dei quali, scrive La Stampa, hanno colpito la testa delle vittime. Il duplice omicidio è avvenuto all’uscita di un ristorante di Risaralda, città originaria della donna, ...

Imprenditore e la moglie uccisi in strada in Colombia : Il Canavese è in lutto per la tragica morte di Claudia Patricia Zabala Dominguez, 36 anni, e del marito Roberto Gaiottino, 44, noto Imprenditore edile di Barbania. Abitavano in una villa in via Ferreri 83, non avevano figli ma tutto il paese aveva «adottato» la giovane colombiana, assai bella e comunicativa, nonché impegnata in attività sociali e b...