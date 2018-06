Colombia | «Così siamo sopravvissute agli attacchi con l’acido»

vanityfair

(Di martedì 26 giugno 2018) Succede tutto in un istante. L’acido viene gettato sul viso e inizia a bruciare la pelle, a mangiarla. In quell’istante, se sopravvivi, la vita prende un’altra direzione. Non sarà mai più come prima. Lo sa bene Luz che ha 35 anni e dopo essere stata sfregiata con l’acido ha perso la vista. È accaduto sette anni fa, a Bogotà, in, il Paese dell’America Latina dove si registrano più casi ogni anno. Oltre un migliaio le vittime nell’ultimo decennio (dati Acid Survivors Trust International), 1500 nuove vittime ogni anno, nel mondo. In testa alla triste classifica ci sono Pakistan, India e Bangladesh. LEGGI ANCHELe lezioni di trucco di Reshma, sfregiata dall'acido Le storie di alcune di queste persone ha deciso di raccontarle la fotografa venezuelana Betty Zapata nel suo progetto «Facing Up: Acid Attacks In». Ritratti di donne che, ...