Colloquio Conte - Macron ieri a Roma

Incontro “segreto” Conte-Macron a Roma - Colloquio sui migranti : Un Incontro riservato per confrontarsi e consolidare un rapporto diretto tra Eliseo e Palazzo Chigi. Nel suo viaggio italiano, oltre a papa Francesco e ai vertici della comunità di Sant’Egidio, il presidente francese Emmanuel Macron ha avuto anche un lungo faccia a faccia con il premier Giuseppe Conte....

Conte-Macron - il Colloquio segreto sui migranti che ha sbloccato l’odissea Lifeline : Novanta minuti di vertice dopo le telefonate con il premier maltese Muscat e la cancelliera tedesca Merkel

Migranti - il Colloquio segreto tra Conte e Macron che ha sbloccato il caso Lifeline : ROMA - Un colloquio di 90 minuti per risolvere il caso della nave Lifeline. A quanto si apprende ieri il premier italiano Giuseppe Conte e il presidente della Repubblica francese, Emmanuele Macron, si ...

Conte-Macron - il Colloquio segreto sui migranti che ha chiuso l'odissea della Lifeline La nave attracca a Malta : Un'ora e mezzo di vertice, un colloquio riservato tra il premier Giuseppe Conte e il presidente francese, Emmanuel Macron, per - spiegano fonti parlamentari - «sbloccare la situazione sui migranti» . ...

Tusk - con Conte Colloquio positivo : ANSA, - ROMA, 20 GIU - Felice di aver incontrato oggi a Roma il premier Giuseppe Conte dopo il G7 di Charlevoix. abbiamo avuto una discussione positiva in vista del vertice Europeo della prossima ...

Il presidente del Consiglio Ue domani a Colloquio con Conte e Mattarella su migranti e riforme : Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk domani sarà a Roma dove, in vista del,Consiglio europeo di fine mese, incontrerà il presidente del Consiglio Giuseppe Comte e nel pomeriggio il ...

Berlino - fra Merkel e Conte un buon Colloquio : Sulla politica della migrazione si lavorerà a un "pacchetto complessivo", che comprenda diversi aspetti: "Il rafforzamento delle frontiere esterne, la gestione dei flussi, i movimenti secondari". È ...

AQUARIUS - TELEFONATA CONTE-MACRON : “Colloquio CORDIALE”/ Video - Di Maio con Salvini : “linea dura” : AQUARIUS, Salvini: "Macron, ti do 9 mila migranti". Il ministro dell'Interno attacca la Francia dopo le critiche delle ultime ore: Presidente francese chiama il premier Conte(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 09:30:00 GMT)

Caso Aquarius - Macron telefona a Conte : “Colloquio cordiale” : Caso Aquarius, Macron telefona a Conte: “Colloquio cordiale” Caso Aquarius, Macron telefona a Conte: “Colloquio cordiale” Continua a leggere L'articolo Caso Aquarius, Macron telefona a Conte: “Colloquio cordiale” proviene da NewsGo.

G7 : Conte - con Trump Colloquio cordiale - andrò presto a Casa Bianca : Roma, 9 giu. (AdnKronos) – “Con il presidente Trump c’è stato un colloquio davvero molto cordiale”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in un punto stampa a margine del G7 in Canada. “Il presidente Trump ha fatto le congratulazioni a me personalmente e al nuovo governo, era molto Contento di questa esperienza governativa, del fatto che due forze nuove avessero ricevuto un consenso elettorale e fossero riuscite a ...

