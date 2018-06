Clandestini via subito Trump sempre più duro vola nei sondaggi

Salvini : «Clandestini a casa - via le Ong». Ma dal Viminale : rimpatri di massa e blocco di navi? Impossibili : Il titolare del ministero dell'Interno sdoppia il suo ruolo, tra Palazzo e comizi. Ma la doppia strategia, secondo molti, non potrà durare in un dicastero così complesso

Salvini : «Per Clandestini pacchia finita - via le Ong. Bello ripristinare il servizio militare» : «Per i clandestini è finita la pacchia, devono fare le valigie, con calma, ma se ne devono andare». Lo ha detto il ministro dell'interno, Matteo Salvini, a Vicenza, appoggiando...

Nuovi sbarchi nelle coste del Sud Sardegna - altri 16 Clandestini in via di identificazione : Grazie ad una segnalazione di un privato cittadino, i militari delle stazioni di Teulada sono intervenuti a Sant Anna Arresi, in località porto pino, dove tra la prima e la seconda spiaggia hanno ...

Aggressioni a Milano - da via Gaffurio a via Settembrini : un morto e tre feriti - uno grave. Arrestati due uomini marocchini Clandestini : Quattro tentativi di rapina in diversi luoghi della città hanno causato un morto, due feriti, di cui uno gravissimo e il ferimento lieve di una studentessa. I responsabili entrambi clandestini. Hanno passato la sera sui mezzi pubblici per scegliere le prede