“Clamoroso” Con chi è stata beccata Chanel | la figlia di Totti e Ilary E papà che dice?

(Di martedì 26 giugno 2018) Che bella famiglia, i. C’è altro da aggiungere? Beh, no. Francesco, che te lo dico a fare., bella, brava, simpatica, mamma. E poi ci sono i figli: Christian che segue le orme del, che è la fotocopia della mamma (ma c’è molto anche di lui) e la piccola Isabel. Chissà chee Francesco non abbiano in mente di allargare la famiglia visto quanto sono venuti bene tutti i figli… Ma non è di questo che volevamo parlarvi. Volevamo parlarvi della secondogenita,. Il tempo vola e la bimba – che ormai è una signorinella – ha 11 anni. Bionda, sorridente, vivace, sta per entrare in una fase particolare della vita, l’adolescenza. “Se devo guardare la partita vado in un’altra stanza – aveva raccontato qualche tempo fa Francesco al Corriere della Sera – perché alla fine ha sempre ragione la donna, anche se in casa i pantaloni li porta l’uomo. In alcune case, almeno. ...