Citroën Berlingo - Il nuovo Van punta al confort

quattroruote

: Scopri Nuovo #CitroënBerlingo #Van: design forte, tecnologia #SurroundRearVision, circa 1000 kg di #CaricoUtile, co… - citroenitalia : Scopri Nuovo #CitroënBerlingo #Van: design forte, tecnologia #SurroundRearVision, circa 1000 kg di #CaricoUtile, co… - citroenitalia : Immaginate un contrabbasso, un banjo, una viola, i membri di The Berlingos e tutto il loro successo... È incredibil… - citroenitalia : Nuovo Citroën Berlingo: i suoi fari intelligenti disattivano gli abbaglianti quando incrociano gli altri guidatori.… -

(Di martedì 26 giugno 2018) Laha presentato ilVan nelle sue versioni M e XL, entrambe proposte con due allestimenti specifici pensati per soddisfare le specifiche esigenze dei lavoratori. Come il Peugeot Partner e l'Opel Combo Van, anche ilfurgone del Double Chevron si basa sulla piattaforma modulare Emp2 del gruppo PSA e dispone di tutte le più moderne dotazioni per la sicurezza e l'infotainment. Fino a 130 CV. Pensato per essere allestito su misura, ilVan è lungo 4,4 o 4,75 metri a seconda che si scelga la versione a passo corto o lungo, quest'ultima ordinabile anche in variante a doppia cabina a cinque posti. La versione M può essere equipaggiata con una panca anteriore a tre posti e può contenere, così come la XL, fino a due Europallet con volume di carico dai 3,3 ai 4,4 metri cubi e carico utile fino a 1.000 kg. I clienti potranno ordinare il Belingo Van con ...