Citologia e istologia nella valutazione dei noduli della tiroide

fondazioneserono

: da oggi inizia la mia lotta con citologia e istologia, i can win this game - svnshineally : da oggi inizia la mia lotta con citologia e istologia, i can win this game -

(Di martedì 26 giugno 2018) Un gruppo di ricercatori italiani ha valutato l’efficacia dell’esame citologico eseguito sul materiale raccolto daicon l’agoaspirato.casistica analizzata, gli esiti dell’esame citologico hanno dimostrato una buona rispondenza con quelli dell’esame istologicoindividuazione delle lesioni maligne. Gli autori, come premessa alla loro ricerca, ricordano che quasi tutte le neoplasiesi manifestano sotto forma di. D’altra parte, isono molto frequentipopolazione adulta, mentre la prevalenza di quelli con caratteristiche tumorali è relativamente bassa, quindi è importante impiegare strumenti efficaci per valutarli. Loro stessi ricordano che isono riferibili a tumori maligni in una percentuale variabile fra il 4 e il 6,5%. Fontana e colleghi hanno quindi valutato la percentuale di casi in cui le diagnosi ...