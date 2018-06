CIR | Peugeot a San Marino per difendere la leadership

CIR : Peugeot e Andreucci conquistano l’Elba : Una gara molto difficile, ma in grande rimonta, quella di Peugeot Sport Italia, con Paolo Andreucci , terzo alla fine della PS1, che è riuscito a rimontare e vincere il 51° Rallye Elba, raggiungendo così la terza vittoria in quattro gare disputate. Un appuntamento storico che è stato teatro di grandi imprese del passato e che […] L'articolo CIR: Peugeot e Andreucci conquistano l’Elba sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...

CIR : Peugeot pronta per il quarto round all'Elba : Il Rally Isola d'Elba ritorna dopo diverso tempo nel calendario del CIR. Una gara nella sua 51° edizione che vede al via il 10 volte campione italiano rally Paolo Andreucci in testa alla classifica con 42 punti, 20 di vantaggio sui diretti inseguitori. Una posizione che Peugeot Sport Italia vuole consolidare con lo schieramento sulla […]