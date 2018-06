Ciclismo | Saronni e Moser confermano la propria partecipazione ad una kermesse di ex

sportfair

(Di martedì 26 giugno 2018) In occasione dellache precede il campionato italiano professionisti, si sfideranno ex corridori tra cuiIl campionato italiano dei professionisti, in programma sabato 30 giugno, e gli assoluti di paradel 1° luglio, avranno un’anteprima di grande fascino. Venerdì 29 giugno, infatti, più di 50 ex professionisti si daranno appuntamento a Darfo Boario Terme (Bs) per unache scatterà alle ore 19. L’Anteprima Tricolore più che una gara sarà l’occasione per una bella rimpatriata, per far festa insieme a tifosi di tutte le età, per una pedalata amichevole, per ritrovare degli amici che non si vedono da un po’. Lungo l’elenco dei campioni che hanno già confermato la loro presenza a partire dagli storici rivali Francescoe Giuseppeche si ritroveranno fianco a fianco con il presidente dell’Associazione ...