Ciclismo | dal 28 al 30 giugno in scena il Trofeo Antonietto Rancilio

Ciclismo : l'Adriatica Ionica Race si conclude oggi a Trieste. DIRETTA STREAMING dalle ore 17 : Quinta ed ultima frazione per la corsa a tappe, 116 km da Grado a Trieste con circuito finale da ripetere sei volte. Frazione dedicata ai velocisti, favorito d'obbligo Elia Viviani che ha già vinto ...

Ciclismo : Adriatica Ionica Race - oggi la terza tappa dedicata agli scalatori. Segui la diretta streaming dalle ore 17 : 00 : E' la frazione regina di questa prima edizione della corsa a tappe della Ciclismo Cup. Tappone di montagna, interamente dedicato agli scalatori, con l'arrivo ai 2091 metri del Passo Giau, sulle ...

Ciclismo : la seconda tappa dell'Adriatica Ionica Race in diretta streaming dalle ore 17 : 00 : Frazione dedicata ai finisseur quella da Lido di Jesolo a Maser. 152,5 km ricchi di saliscendi che sono adatti a fughe ed attacchi a sorpresa. In maglia di leader dalla gare a tappe, questa mattina, è ...

Ciclismo - Andrè Greipel vicino all’addio alla Lotto Soudal? In arrivo Caleb Ewan. : Con l’avvicinarsi del Tour de France inizia anche la fase più calda e decisiva per le trattative del ciclo mercato. Molti dei big sono in realta' gia' sistemati con contratti pluriennali: i vari Sagan, Nibali, Froome, Dumoulin non si muoveranno dalle rispettive squadre. Una delle voci più importanti e confermate è quella che vuole un cambio di velocisti alla guida della Lotto Soudal. Andrè Greipel [VIDEO]ha rifiutato il rinnovo annuale che la ...

Ciclismo - conclusi i test medici di Fabio Aru : alcune intolleranze alimentari alla base del ritiro dal Giro : Fabio Aru ha concluso gli screening medici svolti dopo il Giro d’Italia, in evidenza alcune intolleranze alimentari che possono averlo spinto al ritiro E’ tornato ieri in bicicletta Fabio Aru, a due settimane dal Giro d’Italia abbandonato nel corso della penultima tappa. Il corridore sardo ha ripreso gli allenamenti dopo un periodo di riposo, durante il quale si è sottoposto ad alcuni controlli medici utili per valutare a fondo ...

Ciclismo - Andrè Greipel vicino all’addio alla Lotto Soudal : Con l’avvicinarsi del Tour de France inizia anche la fase più calda e decisiva per le trattative del ciclo mercato. Molti dei big sono in realtà già sistemati con contratti pluriennali: i vari Sagan, Nibali, Froome, Dumoulin non si muoveranno dalle rispettive squadre. Una delle voci più importanti e confermate è quella che vuole un cambio di velocisti alla guida della Lotto Soudal. Andrè Greipel ha rifiutato il rinnovo annuale che la squadra ...

Ciclismo – La Haute Route 2018 approda in Italia : dall’8 al 10 giugno a Bormio e sullo Stelvio - a settembre si pedalerà sulle Dolomiti : Concorrenti da tutto il mondo per gli eventi organizzati da OC Sport: 29 le nazioni presenti. Rémi Duchemin sarà il fondatore e direttore generale di Haute Route Dopo i due appuntamenti negli Stati Uniti (San Francisco e Asheville), la Haute Route approda in Italia. A inizio giugno, infatti, la ciclosportiva proposta da OC Sport (www.ocsport.com) vivrà il primo dei due eventi in programma sulle montagne Italiane, vale a dire la Haute Route ...

Ciclismo – Gran Fondo Marco Pantani : svelata la maglia Santini per i 20 anni dalla doppietta Giro-Tour : Jersey Santini SMS per la Gran Fondo Marco Pantani di Cesenatico, 1 e 2 Settembre 2018 Il primo week-end di Settembre si terrà a Cesenatico la XI edizione della Gran Fondo (che fino all’edizione 2017 si chiamava Pantanissima), e da quest’anno Gran Fondo Marco Pantani, con un logo tutto nuovo ad accompagnare la manifestazione da qui in avanti. Nel logo ci sono il rosa e il giallo di Giro e Tour e l’orecchino che caratterizzava il ...

Miss Ciclismo - sui pedali anche la riminese 'Joe' Olivieri : danzatrice acrobatica con la passione della mtb : ... ' Sviluppa molto la creatività e l'energia, per una come me che ama gli sport estremi è una bellissima scarica di adrenalina ed è bellissimo danzare in aria e creare spettacoli '. Movimenti di danza ...

Ciclismo – Biesse Carrera : un importante fine settimana sui pedali : Weekend in casa Biesse Carrera: due internazionali di prestigio e il ritorno tra i PRO Forte delle due vittorie e degli importanti risultati dello scorso weekend, con Michel Piccot impegnato in Nazionale, la Biesse Carrera si prepara ad un altro fine settimana sui pedali. Sabato 2 Giugno la formazione scelta dal D.S. Marco Milesi si cimenterà nella gara internazionale che da Bassano del Grappa arriva a Borgo Valsugana. La 64° edizione del Trofeo ...

Ciclismo - stagione finita per Lawrence Naesen : il corridore della Lotto Soudal fermato dalla mononucleosi : Lawrence Naesen potrebbe aver concluso anzitempo la sua prima stagione da pro’, il corridore della Lotto Soudal fermato dalla mononucleosi Non è stata molto fortunata la prima stagione tra i pro’ per Lawrence Naesen, corridore approdato quest’anno alla Lotto Soudal. Il fratello del campione nazionale Oliver Naesen ha contratto la mononucleosi, malattia che lo costringerà ad un lungo periodo di riposo. Una notizia non proprio ...