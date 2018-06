“Ciao a tutti” Gianmarco | 28 anni | l’ultima frase prima di morire Il suo corpo

caffeinamagazine

(Di martedì 26 giugno 2018)seguito da un cuoricino, lo stesso che si usa per dimostrare affetto e amore. Così, 28, attraverso la bacheca di Facebook ha salutato i suoi amicidi togliersi la vita. Il 28enne salernitano, residente nei pressi di piazza Casalbore, ha messo in atto l’insano gesto in Spagna, dove era arrivato venerdì scorso. Un viaggio di piacere per salutare gli amici con cui aveva condiviso il progetto Erasmus. Ora, cosa abbia fatto scattare nella mente dil’idea di mettere la parola fine alla sua esistenza, al momento resta un mistero. Il giovane si tolto la vita nella notte tra domenica e lunedì dopo aver inviato una serie di messaggi privati sia alla sua ex che agli amici più stretti. Poche parole nel messaggio: il grazie per quanto avevano fatto per lui fino a quel momento, poi i saluti. Gli stessi che ha anche postato su Facebook. Amico di ...