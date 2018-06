Ci sono sette nuovi graffiti di Banksy a Parigi

Napoli - auto giù a Posillipo : 'I nostri ragazzi sono morti invano - tutto è rimasto come sette anni fa' : Era il 2011. La notte tra il 14 e il 15 maggio quando, poco prima dell'alba, in via Petrarca, una Mini One con a bordo tre ragazzi appena maggiorenni - Gianluca Del Torto, Oliviero Russo e Giammaria De Gregorio - sfondò a velocità la fragile ringhiera in ferro che faceva da parapetto volando nel vuoto per oltre 50 metri prima di atterrare tra gli alberi di un giardino all'altezza di piazza San Luigi. Tornavano da una serata in discoteca, al Voga ...

Alanis Morissette : «Ero malata d’amore e ora sono guarita» : A un certo punto della telefonata, passiamo in rassegna le sue canzoni più famose. Per esempio, You Oughta Know: «L’ho scritta in 20 minuti, una canzone molto “fisica” ed esplicita. Non ho mai detto di chi parlava perché non mi sembra corretto: è giusto cantare di risentimento, ma non sono una grande fan della vendetta». Per chi è cresciuto negli anni Novanta, questa è la canzone-manifesto della rabbia della ragazza che è stata lasciata. È ...

Pallanuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : un torneo stellare - ci sono tutte le big! Settebello al completo : Dopo le delusioni per ciò che poteva essere e non è stato nella Final Eight di Champions League in quel di Genova, si chiude la stagione per i club ed entra nel vivo l’estate, come di consueto dedicata alle nazionali. L’appuntamento più importante sarà sicuramente l’Europeo di Barcellona, che scatterà il prossimo 16 luglio. Per preparare al meglio la manifestazione continentale Sandro Campagna ha deciso di puntare tutto sui ...

Alanis Morissette : "Dopo il successo mi sono ritrovata sola. Con la musica ho superato lo stupro e la depressione" : Nonostante i 44 anni appena compiuti Alanis Morissette ha già alle spalle una lunghissima carriera. Fatta di successi, di sentimenti urlati a volte con rabbia e a volte con innata delicatezza, e soprattutto di ben 8 dischi sempre ai vertici delle classifiche. Il nono, che uscirà entro l'autunno e sarà preceduto da tre concerti a luglio in Italia, è la fotografia del suo ultimo periodo, descritta dalla cantante ...

“Chi sono veramente”. Testimoni di Geova - ecco il lato oscuro di una delle sette più diffuse in Italia. Le testimonianze dei fuoriusciti : cosa rivelano : Quante volte siamo andati a rispondere al campanello e ci siamo ritrovati davanti a due Testimoni di Geova che volevano “convertirci”? Bene, pensate che sono annoverati tra le principali sette presenti in Italia dall’Aivs (Associazione italiana vittime delle sette), riportando anche diverse Testimonianze di fuoriusciti e fonti. Ma siamo sicuri di sapere tutto? Chi sono i Testimoni di Geova e in cosa credono? Secondo questo ...

Lucca - bullizzano il prof a scuola : rimandati a settembre 3 indagati. “sono stati graziati” : Tre dei sei studenti dell'Istituto Carrara di Lucca indagati dalla Procura di Firenze per aver bullizzato il professore di lettere sono stati promossi col 6 in condotta e rimandati a settembre. Nella stessa classe sono stati promossi solo in 8 su 26. Episodio simile a Treviso, dove un docente picchiato dal papà di un alunno ha chiesto il trasferimento dopo aver saputo della sua promozione.Continua a leggere

Migranti - in venti sbarcano con lo yacht a Isola di Capo Rizzuto : sette sono minori : venti Migranti sono sbarcati oggi in località 'Le Castella' di Isola di Capo Rizzuto, da uno yacht di circa 20 metri denominato 'Blue Horizon - Maiora'. I Migranti sono stati rintracciati per le vie ...

Alanis Morissette/ “sono cantante grazie alla Chiesa. La cosa a cui tengo di più? Il crocifisso di mia nonna” : Alanis Morisette è nipote di una donna ungherese fuggita dal suo paese durante la rivoluzione del 1956 il regalo che le lasciò in punto di morte è il più prezioso(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 17:34:00 GMT)

Sette milioni di italiani al voto : le Comunali sono (anche) un test per M5s e Lega : Il "governo del cambiamento" alla prova del voto: dopo i test elettorali delle regionali in Molise, Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta, la prima grande scadenza dopo la formazione della maggioranza parlamentare...

Sette milioni di italiani si sono indebitati per pagarsi le cure mediche : Secondo un rapporto stilato dal Censis-Rbm Assicurazione Salute 7 milioni di cittadini italiani sono stati costretti a indebitarsi, 2,8 milioni dei quali hanno dovuto svincolare i propri investimenti o, addirittura, mettere in vendita la propria casa per sottoporsi a visite mediche o esami non rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale.Continua a leggere

La calda estate della fiction Mediaset : da L’Isola di Pietro alla Dottoressa Giò - sono sette i set attivi : L’estate calda della fiction Mediaset si è già aperta: sono sette i set delle nuove fiction: due appena aperti e cinque inizieranno a girare a inizio estate 2018. Al via i primi ciak delle nuove edizioni di “L’Isola di Pietro” con Gianni Morandi, di “Rosy Abate” con Giulia Michelini e di “La Dottoressa Giò” con Barbara d’Urso. E ancora, quattro novità assolute: “Liar” con Alessandro Preziosi e Greta Scarano, “Un bel luogo per morire” con ...

Sette chiamate perse e il cuore in tumulto. “sono stata sospesa” : Ho trovato Sette chiamate perse di mia figlia, alle due del pomeriggio, ho pensato a un incendio, a un rapimento, al cane avvelenato dai vicini di casa. Mentre richiamavo con il cuore in tumulto pensavo: se è viva, mi va bene tutto, non mi arrabbierò mai più, anzi adesso le compro un cavallo, in fon

Sci d’erba - sono sette gli azzurri che parteciperanno al secondo appuntamento FIS di Norkoepping : sette azzurri impegnati nel secondo appuntamento Fis del fine settimana sulla pista svedese di Norkoepping secondo appuntamento stagionale per lo sci d’erba sulla pista svedese di Norkoepping, dove sabato 2 e domenica 3 giugno si disputano due slalom sprint Fis validi anche per la Junior Cup, ai quali prenderanno parte in campo maschile i giovani Daniele Buio, Filippo Zamboni, Andrea Binelli, Nicolò Libardoni e Alessandro Martinelli, ...

In Arabia Saudita sette attivisti per i diritti delle donne sono stati arrestati : Il 15 maggio in Arabia Saudita sette attivisti per i diritti delle donne sono stati arrestati senza che una motivazione precisa: il canale televisivo statale di notizie ha detto che gli arresti sono avvenuti per i contatti tra gli attivisti, The post In Arabia Saudita sette attivisti per i diritti delle donne sono stati arrestati appeared first on Il Post.