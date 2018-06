Chi è il regista dello stallo sull’immigrazione che tiene sotto assedio l’Europa : Milano. A volte capita, nel l’Europa che cerca un’identità comune affidandosi a valori condivisi, che le esigenze dei piccoli e dei pochi finiscano per tenere in apnea l’intero continente – l’intero progetto dell’Unione europea. Accadde per esempio nel 2016, quando il governo della Vallonia, in Belgi

Vanessa Redgrave : «Io - regista a 81 anni per Chi fugge dalla guerra» : Per più di un anno l'attrice e regista ha portato il film in giro per il mondo, dall'Argentina agli Usa. 'Sono felice che arrivi in Italia in questo momento storico: per la Giornata del rifugiato io ...