Che stress i mariti… sono peggio dei figli

Lo stress fa male anChe alla vista : Lo stress fa male alla salute, quello che però non sappiamo è che spesso fa male – molto male – anche alla vista. Essere esposti in modo prolungato a condizioni di stress, infatti, può contribuire alla perdita di vista e accelerare la progressione di questo problema se già presente. Lo stress a lavoro danneggia anche la salute mentale Lo stress a lavoro danneggia anche la salute mentale. Ecco ...

"Dormo 4 o 5 ore per notte - non sento fatica né stress. I giornalisti? Persone sedute Che non si alzano più" : "La fortuna è che non conosco lo stress, non sento la fatica e da sempre. Quanto dormo? Boh, poco". Enrico Mentana si racconta in una lunga intervista al Fatto Quotidiano. Dagli anni del liceo all'inizio da giovanissimo da giornalista. "Sono entrato in quarto ginnasio nel 1968, ed eravamo prede di una curiosità devastante: volevamo conoscere tutto e contestare altrettanto; volevamo capire per poi sfidarci in collettivi e ...

Salute : lo stress cronico può danneggiare anChe la vista : Uno studio condotto da Bernhard Sabel, direttore dell’Istituto di Psicologia Medica presso l’Università di Magdeburg, pubblicato su EPMA Journal, ha rilevato che lo stress danneggia anche la vista: essere esposti in modo prolungato a tali condizioni può contribuire alla perdita di vista o accelerare la progressione di malattie connesse. L’esperto ha studiato i dati di numerosi studi e trial clinici, scoprendo che condizioni di ...

Fed : le 35 più grandi banChe Usa superano primo round stress test : Roma, 22 giu. , askanews, La Federal Reserve ha determinato che le più grandi banche americane godono di una così buona salute da potere affrontare una crisi economica grave durante la quale sarebbero ...

BanChe USA ok - la prova degli stress test è superata : La prova degli stress test è stata superata alla grande dalle Banche americane. Secondo la FED gli istituto statunitensi sono abbastanza robuste da poter fronteggiare, qualora accadessero, delle crisi finanziarie. Ad essere finite sotto la lente dell'istituto centrale sono state 35 holding, che rappresentano l'80% dell'intero settore negli USA. Avrebbero dovuto essere 38 Banche, ma la FED ha anticipato l'esecuzione della riforma che alza la ...

Ariana Grande : "Dopo ManChester soffro di stress post traumatico" : Ariana Grande si è raccontata in un'intervista all'edizione britannica di Vogue, rivelando gli effetti che ha avuto su di lei l'attentato di Manchester, nel Regno Unito.Il 22 maggio dello scorso anno, la cantante 25 enne aveva tenuto un concerto a Manchester, al quale avevano partecipato soprattutto teenager e bambine. Al termine dell'evento, un jihadista libico si era fatto esplodere, causando la morte di 23 persone. La Grande ne era uscita ...

Ariana Grande : «Dopo ManChester soffro di stress post traumatico» : Ariana Grande a un anno di distanza dall’attentato di Manchester al termine del suo concerto, in cui hanno perso la vita 22 persone e ne sono rimaste ferite più di 500, rivela di soffrire di disturbo da stress post-traumatico. L’ansia, ha ammesso, è il peggior sintomo. Ogni volta che ripensa a quella notte, la cantante 24enne, ne viene assalita e non riesce ancora a parlarne senza scoppiare in lacrime. LEGGI ANCHEAriana Grande: «La ...

Ariana Grande su ManChester - l’ansia e lo stress post-traumatico : “Conosco quelle famiglie e piango per loro” : Le nuove dichiarazioni di Ariana Grande su Manchester e le conseguenze di quell'attentato che nel maggio 2017 fece 22 morti al termine di un suo concerto campeggiano sul nuovo numero della rivista Vogue UK, che le dedica la copertina. A pochi mesi dall'uscita del nuovo album di inediti Sweetener, Ariana Grande parla approfonditamente per la prima volta, dopo le dichiarazioni rilasciate in occasione dell'anniversario della strage, di ciò che ...

'Insegnanti e stress - rischi elevati malattie psichiatriChe e tumori' : 'Il ministero dell'Economia ha i dati relativi alle dichiarazioni di inidoneità all'insegnamento. Ma non li ha mai diffusi, a differenza di altri paesi europei - mette in chiaro il medico - con ...

Perché lo stress fa ingrassare : ... del nostro comportamento alimentare, ma anche del ritmo sonno-veglia » dice Valentina Schirò , biologa nutrizionista e specialista in scienza dell'alimentazione. « Lo stress, infatti, - spiega l'...

Lombardia - allevamenti intensivi : maiali così stressati Che diventano cannibali : Lombardia, allevamenti intensivi: maiali così stressati che diventano cannibali Le Iene si occupano di una struttura dove gli animali sono tenuti in condizioni igieniche pessime tra topi e feci nella mangiatoia. Continua a leggere L'articolo Lombardia, allevamenti intensivi: maiali così stressati che diventano cannibali proviene da NewsGo.

