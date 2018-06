Che cosa dice il contratto di governo sul digitale | spiegato dall' Agcom

agi

(Di martedì 26 giugno 2018) Nell'accordo di governo M5s-Lega ci sono queste venti parole: “È opportuno introdurre il principio della cittadinanza digitale dalla nascita, prevedendo l’accesso gratuito alla rete Internet per ogni cittadino”. Difficile immaginare misure dettagliate a partire da venti parole. Il programma del Movimento 5 Stelle offre qualche indicazione in più. Ma per il Commissario dell'Antonio Nicita “il concetto di 'accesso gratuito a Internet' resta di difficile inquadramento”. E non è chiaro neppure se la “cittadinanza digitale” punti ad ampliare o confermare misure già previste. Cosa dice il contratto sul digitale Tanto per cominciare un dettaglio che dettaglio non è. Quelle venti parole non sono incluse nel paragrafo ...