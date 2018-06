Che cosa dice il contratto di governo sul digitale - spiegato dall'Agcom : Nell'accordo di governo M5s-Lega ci sono queste venti parole: “È opportuno introdurre il principio della cittadinanza digitale dalla nascita, prevedendo l’accesso gratuito alla rete Internet per ogni cittadino”. Difficile immaginare misure dettagliate a partire da venti parole. Il programma del Movimento 5 Stelle offre qualche indicazione in più. Ma per il Commissario ...

«Mi facevo e non sapevo di cosa». A San Patrignano tra i giovani Che lottano contro la droga : «Quello che provi quando ti fai non lo dimentichi. Quella sensazione ti resta dentro. È come un orgasmo, finisce subito e ne vuoi sempre di più». Ed è questo che spaventa Gusalia, adesso che sta per uscire da San Patrignano, sulle colline riminesi. Perché quando diventi un tossicodipendente quasi non te ne accorgi. In occasione della Giornata mondiale per la lotta alla droga, che si celebra il 26 giugno, siamo stati a San Patrignano, la comunità ...

Che cosa c'è dietro al complottismo di Salvini sulle navi che salvano i migranti : Mentre scrivo le navi che non riescono a sbarcare il loro carico umano, circa trecento migranti complessivamente, sono due. Una caratteristica le distingue. Una, il cargo danese Maersk Line, è una nave mercantile, un portacontainer, che ha cambiato rotta venerdì mattina dopo aver ricevuto la richi

“Su quell’aereo…”. Salvini : a poChe ore dal viaggio in Libia - ecco cosa si scopre. Una mini inchiesta mostra quello Che il ministro non ha fatto vedere : Questa mattina, Salvini, tramite un tweet alle 6:54 del mattino, ha annunciato di essere appena salito su un aereo militare per recarsi in Libia, per affrontare sul posto alcune tematiche molto delicate e complesse. “Missione #Libia, si parte!”, scrive sul social network allegando quattro foto: una di lui che, con cuffie e microfono fa con le mani il simbolo dell’ok, una dell’aereo militare che lo trasporterà, una in cui stringe la mano ...

Cosa è lo split payment - Che di Maio vuole abolire - : Roma, 25 giu. , askanews, 'Siamo pronti ad abolire lo split payment, partendo dai liberi professionisti. Stiamo lavorando per inserire il provvedimento nel primo decreto legge sulle semplificazioni'. ...

Cosa faceva la pilota di riserva nell'auto a guida autonoma Che uccise un pedone : La pilota di riserva sull’automobile a guida autonoma che il 17 marzo ha investito e ucciso una donna in Texas era distratta dal telefono al momento dell’impatto. A riferirlo è la polizia di Tempe, Arizona, che ha ricostruito la dinamica dell’incidente in un rapporto di oltre trecento pagine. Secondo quanto riscontrato dalle autorità, la pilota Rafaela Vasquez stava guardando in streaming una puntata del talent ...

Mercato NBA – LeBron James spiazza tutti - altro Che addio : giro di telefonate del Re - ecco cosa c’è sotto : LeBron James era dato come sicuro partente, ma un rumor di Mercato aprirebbe ad una clamorosa ipotesi: il Re sembra stia cercando di reclutare dei free agent per restare ai Cavs Dopo il clamoroso sweep nella finale NBA subito dagli Warriors, il destino di LeBron James sembrava segnato. I tifosi dei Cleveland Cavaliers si erano rassegnati: la squadra non è abbastanza forte per aiutare il ‘Re’ a conquistare l’anello, per questo ...

Che cosa svela di Fedez e Ferragni il tour della loro casa : «Hi guys, welcome to our house». Ad aprire la porta è Chiara Ferragni, pronta a mostrare ai suoi follower la casa che lei e Fedez hanno acquistato a City Life, a pochi passi dall’attico che il rapper ha abitato fino all’anno scorso e ora in affitto a diecimila euro al mese. Un tour che Fedez e Chiara filmano con la nuova app di Instagram IGTV e che, oltre a svelare ogni metro quadrato dell’appartamento, ci dice qualcosa in più ...

Ho. Mobile E’ Un ESP MVNO : Cosa Vuol Dire? Che Vantaggi Ci Sono? : Hai letto in giro che Ho. Mobile è un ESP MVNO? Cosa Vuol Dire? Cosa cambia tra ESP MVNO e MVNO normale? Ecco tutto quello che devi sapere su Ho. Mobile Ho. Mobile E’ Un ESP MVNO Come abbiamo visto nel nostro precedente articolo, da qualche giorno è diventato ufficialmente operativo in Italia il nuovo operatore telefonico […]

“Cosa?”. Gemma Galgani fa il botto! Addio ‘vesti’ da dama : l’annuncio Che scotta. Cosa fa la protagonista di Uomini e Donne : La prima puntata di Temptation Island 2018 non andrà in onda il prossimo 5 luglio, come ampiamente annunciato nelle ultime settimane. Sembra che Mediaset abbia stabilito che la prima puntata dello show condotto da Filippo Bisciglia non sarà pronta per quella data. Al momento non sono state rese note le ragioni che hanno spinto i vertici a optare per lo slittamento del programma, le cui riprese presso il resort Is Morus Relais a Santa ...

Che cosa è successo ad Andreas Muller di Amici? : Che cosa è successo ad Andreas Muller? Se lo chiedono tutti i fan di Amici che stanno vivendo ore di apprensione dopo alcuni post del ballerino su Instagram. Tutto è iniziato qualche giorno fa, quando lo sportivo ha pubblicato foto e video sulle Instagram Stories in cui appariva su un letto d’ospedale, decisamente provato e stanco. Andreas ha raccontato di essersi recato al pronto soccorso dopo aver accusato forti dolori alla pancia, ...

Uomini e Donne/ Giorgio Manetti : “Gemma? C’è qualcosa di speciale anChe quando litighiamo!” (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Gemma Galgani e Giorgio Manetti: qualche giorno di vacanza insieme? "Sarà per loro un'estate di passione"(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 14:08:00 GMT)

Sonia Bruganelli/ La moglie di Bonolis : "RicChezza? Posso farne quello Che voglio” - cosa ne pensa il marito? : Sonia Bruganelli replica nuovamente a chi la accusa di ostentare la sua ricchezza sui social: le nuove dichiarazioni della moglie di Paolo Bonolis dopo l'intervista del marito.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 09:39:00 GMT)