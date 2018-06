Champions 2018-19 | debutto amaro per Cattelan e Tommasi

Golf - KPMG Women’s PGA Championship 2018 : Danielle Kang va a caccia di un fantastico bis - Giulia Molinaro speranza azzurra : Le grandi protagoniste del Golf femminile si daranno appuntamento in occasione del KPMG Women’s PGA Championship 2018, il terzo Major stagionale che andrà in scena sul percorso par 72 del Kemper Lakes Golf Club di Kildeer, nell’Illinois. Un torneo che trae origine nel 1955 e che è entrato a far parte dei cinque tornei dello Slam del circuito LPGA, con un montepremi da 3 milioni e 650mila euro. Nel 2017 a trionfare fu la statunitense ...

Golf - PGA Tour 2018 : rimonta stellare di Bubba Watson che fa suo il Travelers Championship : Colpo di scena nell’atto conclusivo del Travelers Championship (montepremi 7 milioni di dollari). Nella tappa del PGA Tour che segue immediatamente gli US Open Bubba Watson sigla uno straordinario -7 recuperando 5 posizioni ed aggiudicandosi la kermesse del Connecticut. Sul percorso par 70 del TPC at River Highlands di Cromwell (Connecticut, Stati Uniti) l’americano chiude con lo score complessivo di -17 (263 colpi), 3 meglio dei ...

Pronostico La Fiorita vs Lincoln Red Imps - Champions League 26-6-2018 e Analisi : Champions League 2018-19, turno preliminare, Analisi e Pronostico di La Fiorita-Lincoln Red Imps, martedì 26 giugno 2018. E poi c’è Cattelan nei sammarinesi. La Fiorita–Lincoln Red Imps, martedì 26 giugno. Nelle semifinali del turno preliminare della Champions League, i campioni di San Marino del La Fiorita affronteranno i campioni di Gibilterra del Lincoln Red Imps. Come arrivano La Fiorita e Lincoln Red Imps? I campioni di ...

Pronostico Santa Coloma vs Drita KF Gjilan - Champions League 26-6-2018 e Analisi : Champions League 2018-19, turno preliminare, Analisi e Pronostico di Santa Coloma-Drita KF Gjilan, martedì 26 giugno 2018. Scontro inedito tra i campioni di Andorra e quelli del Kosovo. FC Santa Coloma–Drita KF Gjilan, martedì 26 giugno. Riparte la Champions League con il turno preliminare tra i campioni di Andorra e quelli del Kosovo, al debutto in Europa. Come arrivano Santa Coloma e Drita KF Gjilan? Dopo due successi nella scorsa ...

Golf - PGA Tour 2018 : Paul Casey mette il turbo ed allunga nel Travelers Championship : Continua senza intoppi meteorologici il consueto appuntamento settimanale del PGA Tour. E’ ormai alle porte del quarto e decisivo round il Travelers Championship (montepremi 7 milioni di dollari), che vede al comando ed in fuga Paul Casey. Sul percorso par 70 del TPC at River Highlands di Cromwell (Connecticut, Stati Uniti) l’inglese ha concluso i primi tre giri con lo score di -16 (194 colpi), ben 4 meglio dello statunitense Russell ...

Golf - PGA Tour 2018 : Brian Harman vola in testa al Travelers Championship - Bubba Watson fa faville - Patrick Reed fuori al taglio : Brian Harman schizza al comando del Travelers Championship, torneo inserito nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 70 del TPC at River Highlands di Cromwell (Connecticut, USA). Lo statunitense ha completato il round in 66 colpi, piazzando ben 7 birdie e 4 bogey e chiudendo il giro con 4 colpi sotto il par, quanto basta per recuperare due posizioni e issarsi al comando della classifica a quota -10. Alle sue ...

Golf - PGA Tour 2018 : Zach Johnson e Jordan Spieth guidano il Travelers Championship al termine del primo round : Pochi giorni dopo il termine di un avvincente US Open il PGA Tour rientra tra i suoi consueti ranghi con il Travelers Championship (montepremi 7 milioni di dollari). Sul percorso par 70 del TPC at River Highlands di Cromwell (Connecticut, Stati Uniti) al termine del primo round troviamo in vetta Zach Johnson e Jordan Spieth. Il duo americano guida la leaderboard con lo score di -7 (63 colpi), uno meglio del nordirlandese Rory McIlroy e dei ...

Annunciata la stagione 2018 - 2019 dello Splatoon 2 European Championship : Dopo che i campioni europei BackSquids si sono classificati secondi nello Splatoon 2 World Championship all'E3 2018 la scorsa settimana, la ricerca della migliore squadra europea di Splatoon 2 ricomincia con lo Splatoon 2 European Championship stagione 2018 - 2019, che culminerà con la grande finale dal vivo nella primavera del 2019.Nei mesi a venire, le migliori squadre europee si splatteranno nei tornei regionali per essere incoronati ...

European Championships 2018 - su Rai 2. Ecco quando andrà in onda e la programmazione TV : Arriva una novità all’interno del panorama sportivo europeo: European Championships 2018. 12 discipline, 2 città, Glasgow e Berlino, unite in un’unica grande competizione. Dal 2 al 12 agosto, Rai 2 e Rai Sport +HD offrono una copertura integrale delle gare, disponibile anche su Rai Radio 1, RaiPlay e RaiPlay Radio. European Championships 2018 su Rai 2 ad agosto Gli European Championships rappresentano una novità all’interno del panorama sportivo ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2018 : Nicola Philippaerts domina a Cascais nel tripudio belga - sesto Piergiorgio Bucci : Una vera e propria apoteosi belga si è materializzata a Cascais, in Portogallo, dove è andata in scena l’ottava tappa del Longines Global Champions Tour 2018. Nicola Philippaerts ha trionfato nella gara lusitana, esercitando un autentico dominio nel barrage, concluso in 39”57 in sella ad H&M Harley vd Bisschop, con due percorsi netti e un divario abissale su tutti i suoi avversari. Philippaerts ha sopravanzato pertanto il connazionale ...

Cerimonia d'apertura Mondiali 2018 - Russia / Video : Mediaset si rifà dopo il flop della finale di Champions : Mondiali Russia 2018, Cerimonia d'apertura streaming Video e diretta tv: ecco il grande evento con cui si aprono i Mondiali purtroppo senza Italia (oggi 14 giugno). La Cerimonia d'apertura dei Mondiali di Russia 2018 in diretta su Mediaset ha sicuramente convinto il pubblico italiano ancora reduce dalla recente e cocente delusione di quanto accaduto per la finale di Champions League.

E3 2018 : Quake Champions - prova : L'impatto di Blizzard sulla scena degli sparatutto con l'arrivo di Overwatch è stato innegabile: il focus sul diversificare l'esperienza di gioco al massimo pur mantenendo il bilanciamento del gameplay è da sempre stato il loro marchio di fabbrica degli sviluppatori di Irvine. Prima con gli strategici (Warcraft, Starcraft) poi con gli RPG (World of Warcraft) e infine proprio con lo shooter che un paio d'anni fa li ha fatti emergere come ...

Mondiali 2018 - Sandro Piccinini a Blogo : "Come una finale di Champions che dura un mese" : Tutto pronto per il suo debutto mondiale a 60 anni compiuti! Sandro Piccinini commenterà la partita inaugurale del Mondiale di calcio 2018. Appuntamento fissato per giovedì 14 giugno alle ore 17, quando la Russia, padrona di casa, ospiterà l'Arabia Saudita. Il match sarà trasmesso in diretta da Canale 5. Mediaset presenta l'offerta e la programmazione per i Mondiali di Calcio 2018: tutte le ...

Baseball - European Champions Cup 2018 : il sogno di Rimini finisce in finale. Il Neptunus è ancora campione : Una… mazzata, nel vero senso della parola. Per raccontare la decima vittoria europea del Neptunus Rotterdam o l’11° secondo posto dei Pirati, vale la pena cominciare proprio dall’inizio, dal primo inning d’attacco riminese, dalla seconda valida della partita, quella di Alex Romero. O meglio, da quella che sarebbe stata una valida, invece si tramuta in eliminazione ed espulsione dello slugger venezuelano. Motivo? La mazza ...