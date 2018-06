Centri estivi | costi eccessivi E i genitori si organizzano diversamente

Vicenza : grazie ai Centri estivi un solo euro per visitare i musei cittadini (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Le Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari, sede museale e culturale di Intesa Sanpaolo a Vicenza, offriranno gratuitamente la possibilità di partecipare al programma “Estate 2018 alle Gallerie: la voce degli animali”, appositamente ideato per i bambini e i ragazzi ch

Vicenza : grazie ai Centri estivi un solo euro per visitare i musei cittadini (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – I centri estivi si svolgeranno, da giugno a settembre, in edifici scolastici, palestre, impianti sportivi messi a disposizione gratuitamente dall’amministrazione comunale e in altre sedi rese disponibili dai gestori. Le tariffe medie settimanali si aggirano sui 50 euro per la mezza giornata e 85 euro per la giornata intera, comprensiva di pasto e merenda.E, infatti sono molte le proposte di centri ...

Vicenza : grazie ai Centri estivi un solo euro per visitare i musei cittadini (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Le Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, sede museale e culturale di Intesa Sanpaolo a Vicenza, offriranno gratuitamente la possibilità di partecipare al programma ‘Estate 2018 alle Gallerie: la voce degli animali”, appositamente ideato per i bambini e i ragazzi che partecipano ai centri estivi. Si tratta di 8 diversi laboratori creativi alla scoperta degli animali colorati ...

Vicenza : grazie ai Centri estivi un solo euro per visitare i musei cittadini : Vicenza, 26 giu. (AdnKronos) – Da metà giugno al 14 settembre i bambini che visiteranno, assieme al proprio gruppo dei centri estivi, Teatro Olimpico, Basilica palladiana, chiesa di Santa Corona e Museo naturalistico archeologico potranno accedere ai monumenti al prezzo simbolico di 1 euro. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’assessorato alla crescita e l’assessorato alla formazione del Comune. Gli ...

Verona : al via Centri estivi ricreativi 2018 organizzati dal Comune : Verona, 26 giu. (AdnKronos) – Hanno preso il via con i pre-cer le attività dei centri estivi ricreativi 2018, organizzati dall’assessorato all’Istruzione del Comune di Verona in collaborazione con la Cooperativa sociale Aldia. I pre-cer, rivolti ai ragazzi dai 6 ai 12 anni (14 anni se diversamente abili certificati da autorità competenti), quest’anno sono iniziati con due settimane in anticipo rispetto ai regolari 4 turni ...

Verona : al via Centri estivi ricreativi 2018 organizzati dal Comune (2) : (AdnKronos) – I Cer si suddividono in quattro turni e le attività vengono svolte dal lunedì al venerdì, con accoglienza dalle 7.45 alle 9 e uscita dalle 16 alle 16.30.Quest’anno il filo conduttore di tutte le attività proposte è ‘CERwood”¦ L’incanto della natura”, tema scelto per la promozione di un percorso di educazione ambientale e di rivalutazione degli spazi verdi in città. mentre la festa conclusiva dei ...

Centri estivi - in piena attività tutte le strutture che usufruiscono del trasporto gratuito del Comune : UMWEB, MAGIONE " Sei le strutture selezionate per le garanzie che offrono nel gestire i campi estivi per bambini e ragazzi dai tre ai 14 anni che usufruiranno del trasporto gratuito offerto dal Comune ...

Estate 2018. Centri estivi - Federconsumatori : fino a 648 - 00 euro al mese a bambino : Meno dispendiosi sono i Centri che prevedono attività laboratoriali di scienza, danza, teatro, pittura etc. , 129 euro, o immersioni nella natura , 122 euro, . Per molte famiglie si tratta ...

I Centri Sportivi Estivi Polisport primi in Umbria con il marchio Educamp del Coni : ... , prestando particolare attenzione alla corretta alimentazione, grazie alla collaborazione con l'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni e con la Federazione Medico Sportiva Italiana. ...

C.Castello : i Centri estivi polisport primi in Umbria con marchio Educamp del Coni : ... , prestando particolare attenzione alla corretta alimentazione, grazie alla collaborazione con l'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni e con la Federazione Medico Sportiva Italiana. ...