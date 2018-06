Central Park | la vita nascosta del cuore verde di New York

vanityfair

(Di martedì 26 giugno 2018) Sono state ritrovate in un cassetto del NewTimes, dove erano state dimenticate per 40 anni. Le 2924 fotografie scattate nell’estate del 1978 araccontano di bambini mezzi nudi che giocano nell’acqua, signore con il cappello che ascoltano la radio, ragazze in costume che prendono il sole, fumano erba e bevono birra, ragazzi che saltano la corda, portano a spasso i cani, dipingono, fanno sport, arrostiscono un maiale intero sul fuoco vivo, mentre lattine di birra abbandonate galleggiano nel lago a nord della Great Lawn, la distesa d’erba ampia 55 acri, proprio al centro del parco, tra la 79esima e la 85esima. Raccolte in una mostra appena tenutasi alla Arsenal Gallery (le vedete qui) sono immagini di una città e di una popolazione sull’orlo della bancarotta, in crisi economica e sociale, dove al parco si andava perché era gratis, per incontrare gente e perché c’era poco ...