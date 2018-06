Casting de Il Contadino cerca moglie 4 | i protagonisti della nuova edizione cercano te

optimaitalia

: #Casting de #IlContadinocercamoglie 4: i protagonisti della nuova edizione cercano te - OptiMagazine : #Casting de #IlContadinocercamoglie 4: i protagonisti della nuova edizione cercano te -

(Di martedì 26 giugno 2018) Ide Il4 continuano e tutti coloro che sono ancora interessati are e trovare l'amore dandosi alla vita bucolica tra animali da accudire e verdure da coltivare e raccogliere lo può ancora fare.In questi giorni, su FoxLife, stanno andando in onda una serie di piccoli speciali che raccontano la vita e le abitudizioni dei nuovi aspiranti contadiniprossimaalzando il velo su quello cheno e vogliono dalla donna o dall'uomo che avranno accanto.A disposizione per voi ci sono Roberta, prima aspirante Contadina, 28enne, indi un amore da vivere in Piemonte, in provincia di Cuneo, dove si occupa da generazioni di allevamento di bovini; i due fratelli sicialiani ovvero Dario (35 anni) e Riccardo (29 anni) rispettivamentee commerciante di cavalli ee chef, due modi diversi di vedere la vita e le donne; dal ...