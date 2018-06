Caso Alpi - il gip non archivia : nuove indagini : nuove indagini sull'omicidio della giornalista Ilaria Alpi e dell'operatore Miran Hrovatin , uccisi in un agguato il 20 marzo del 1994 a Mogadiscio, in Somalia. E' quanto ha deciso il gip Andrea ...

Caso Alpi - pm chiede archiviazione : Roma, 8 giu. , Adnkronos, - Le nuove intercettazioni inviate dalla Procura di Firenze a Roma sul Caso Ilaria Alpi non farebbero emergere novità rilevanti in merito al duplice omicidio della ...

Caso Alpi - pm chiede archiviazione : Roma, 8 giu. (Adnkronos) – Le nuove intercettazioni inviate dalla Procura di Firenze a Roma sul non farebbero emergere novità rilevanti in merito al duplice omicidio della giornalista del Tg3 e dell’operatore Miran Hrovatin, avvenuto il 20 marzo 1994 a Mogadiscio, in Somalia. Per questo oggi il pm di Roma Elisabetta Ceniccola ha ribadito la richiesta di archiviazione sostenendo che non ci sarebbero basi per aprire nuove indagini. Il ...

Caso Alpi - pm insiste per l'archiviazione - gip si riserva decisione : La Procura ha ribadito che le intercettazioni di conversazioni tra cittadini somali, trasmesse di recente dai colleghi di Firenze, sono irrilevanti ai fini dell'inchiesta - Il giudice Andrea Fanelli ...

Ilaria Alpi : vicina la riapertura del Caso? Video : Ilaria Alpi nasce a Roma il 24 maggio del 1961. Da giornalista Rai la Alpi ha modo di giungere in Somalia per la prima volta nel dicembre del 1992. Il compito a lei assegnato è quello di re, in qualita' di inviata del Tg3, l’evoluzione della missione di pace Restore Hope. Tale missione ha la finalita' di far terminare una guerra civile che si protrae dal 1991. Restore Hope, durata dal dicembre del 1992 al maggio dell’anno successivo, vede anche ...

Caso Ilaria Alpi : spuntano nuove intercettazioni - le indagini ripartono? : Caso Ilaria Alpi: spuntano nuove intercettazioni, le indagini ripartono? La Procura di Roma ha presentato al gip nuove intercettazioni dove si sentono alcuni somali parlare dell’agguato alla giornalista. La madre: “Non commento, mi sono illusa troppe volte” Continua a leggere

ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN/ Nuove intercettazioni - Caso riaperto? La mamma : "Illusa troppe volte sono stanca" : ILARIA ALPI e MIRAN HROVATIN: la procura di Roma ha depositato nuovi documenti sulla morte della giornalista Rai assassinata insieme all'operatore tv il 20 marzo del 1994 a Mogadiscio.(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 18:45:00 GMT)

Omicidio Ilaria Alpi - nuove intercettazioni potrebbero riaprire Caso : Omicidio Ilaria Alpi, nuove intercettazioni potrebbero riaprire caso La Procura di Roma la scorsa estate aveva presentato la richiesta di archiviazione. I nuovi documenti potrebbero riaprire il caso della giornalista Rai uccisa nel 1994 a Mogadiscio, in Somalia, insieme all’operatore Miran Hrovatin Parole ...