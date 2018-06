Casellati | Italia accoglie migranti ma è stata lasciata sola

2 giugno : Casellati - ogni generazione può contribuire a progresso Italia : Roma, 2 giu. (AdnKronos) – “I diritti fondamentali e le libertà che la nostra Costituzione tutela e garantisce sono il risultato di una conquista e di un lungo cammino che non va dimenticato. ogni generazione deve e può contribuire al progresso della Nazione”. Lo ha sottolineato la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, chiudendo nell’Aula di Montecitorio la manifestazione riservata alle scuole ...

Casellati morti bianche lavoro italia muggiano la spezia : Il 13 maggio la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti casellati ha diramato un comunicato in cui ha commentato l’incidente alle Acciaierie Venete di Padova, avvenuto il giorno stesso, dove quattro operai sono rimasti ustionati, di cui tre versano in gravi condizioni. La casellati, tra le altre cose, ha scritto: “gli incidenti e le morti bianche sono ormai in costante aumento nel nostro Paese e si deve parlare di vera e ...

Casellati all’Olimpico per finale Coppa Italia - Mattarella non ci sarà : Martedì 8 maggio alle ore 16 le finaliste di Coppa Italia, Juventus e Milan, saranno ricevute in visita privata al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Mercoledì sera allo stadio Olimpico sarà invece presente la seconda carica dello Stato, il presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati. Il motivo lo ha spiegato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine della Giunta: “Essendo in concomitanza con il ...

Governo - consultazioni Casellati. Di Maio : “Firma contratto solo con Lega. Non ostile il sostegno esterno di Forza Italia” : E’ il giorno del secondo giro di consultazioni della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, incaricata del mandato esplorativo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella di verificare un’eventuale maggioranza da comporre tra i partiti di centrodestra e i Cinquestelle. La presidente Casellati andrà domani al Quirinale a riferire gli esiti dei colloqui al capo dello Stato. Le premesse non sembrano positive: ...

Consultazioni Casellati : ultimatum Di Maio a Salvini/ Governo : nodo Forza Italia - Berlusconi : "Mai posto veti" : Governo, Mattarella dà mandato esplorativo a Casellati: "Presidente del Senato cerchi maggioranza tra M5s e Centrodestra entro venerdì". Oggi al via le Consultazioni: le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 21:29:00 GMT)

Casellati - il calendario delle consultazioni : oggi vede M5S - Lega - Forza Italia - e FdI : Il presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati inizierà oggi gli incontri con i partiti, come da mandato esplorativo conferitole dal capo dello Stato, Sergio Mattarella . Di seguito il ...

Le consultazioni della Casellati : maggioranza senza Forza Italia : Istruzioni chiare dal Colle: verificare la convergenza centrodestra-M5. Le consultazioni del presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati hanno un orizzonte temporale

Chi è Casellati : il primo premier donna d’Italia? La biografia : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha assegnato oggi l’incarico esplorativo a Maria Elisabetta Alberti Casellati che ha detto di “assumere l’incarico con lo stesso spirito di servizio con cui ho assunto quello di presidente del Senato”. È la seconda volta nella storia della Repubblica che il mandato viene assegnato a una donna dopo quello dell’87 di Francesco Cossiga all’allora presidente della Camera Nilde ...

Casellati - le reazioni dei partiti. Bonafede (M5s) : “Veto a Forza Italia resta”. E i forzisti : “La Presidente tenti anche col Pd” : “Il nostro veto a Forza Italia resta”. Questo il primo commento del M5s, nelle parole di Alfonso Bonafede, all’incarico esplorativo alla Presidente del Senato Casellati per la formazione del governo. “La nostra posizione non cambia”, commenta Matteo Richetti del Pd, che dunque resterebbe ‘all’opposizione’ almeno per quanto riguarda il tentativo affidato alla Casellati. Più maliziosa la posizione di ...

Italia : Mattarella affida mandato esplorativo a Alberti Casellati