Casa Bianca | “Con i dazi la Ue tenta di punire i lavoratori Usa”

Turchia, Casa Bianca auspica rafforzamento della democrazia

Usa, vice capo staff della Casa Bianca lascia il suo incarico

Usa - repubblicani contro Trump : basta separazione famiglie migranti | Ma la Casa Bianca rassicura : "Serve legge" : Dopo i video dei pianti dei bambini stranieri, divisi dai genitori e rinchiusi in centri di detenzione, la destra del Senato corre ai ripari. Il tycoon è pronto ad approvare norme che risolvano la questione

Usa - vice capo staff della Casa Bianca lascia il suo incarico : La Casa Bianca perde un altro pezzo. Joe Hagin, il vice capo dello staff, lascia l'incarico in luglio per tornare al settore privato. Il numero due di John Kelly è stata una delle figure chiave per i ...

Lo strano vizio di Donald Trump e il "Mr. Wolf" della Casa Bianca : Nel celebre film di Quentin Tarantino, Pulp Fiction , John Travolta e Samuel L. Jackson chiamavano un misterioso Mr. Wolf per uno 'sporco lavoro': ripulire una macchina dai resti di uno scagnozzo che ...

Alla Casa Bianca c’è una persona che ricompone i fogli strappati da Trump : Apparentemente è il metodo che Trump usa per disfarsi dei documenti che ha già letto, che però per legge devono essere conservati The post Alla Casa Bianca c’è una persona che ricompone i fogli strappati da Trump appeared first on Il Post.

Usa - Casa Bianca a corto di personale : ecco gli annunci di lavoro e le figure richieste : Il sogno di lavorare alla Casa Bianca? Potrebbe essere una cosa non impossibile da realizzare visto che l’amministrazione Trump fa fatica a ricoprire le posizioni vacanti. Le ‘entrate’ infatti non riescono a stare al passo delle ‘uscite’. Cosi’, con un’iniziativa che ha pochi precedenti, la Casa Bianca e’ corsa ai ripari organizzando una ‘job fair’. Ossia va a caccia di ...

La Casa Bianca cerca dipendenti ma non trova nessuno : Potrebbe sembrare una fake news ma non lo è affatto. Alla Casa Bianca cercano nuovi dipendenti. Le posizioni aperte nella residenza di Donald Trump sono talmente tante che hanno deciso di organizzare ...

Casa Bianca - Sanders potrebbe lasciare : 2.45 Secondo la televisione Cbs, l'addetta stampa della Casa Bianca Sarah Sanders sta pensando di lasciare l'incarico e quindi l'amministrazione Trump. Fonti interne alla West Wing consultate dalla Cbs, sostengono che alle dimissioni sta pensando anche il suo vice Raj Shah. Sanders, una delle più strette collaboratrici del presidente americano Donald Trump, potrebbe lasciare l'incarico alla fine dell'anno.

Fra Trump e Kim storica stretta di mano |Il presidente Usa : verrà alla Casa Bianca |"Sanzioni fino alla denuclearizzazione" : Il faccia a faccia è durato 45 minuti. Il presidente Usa: "Risolveremo lavorando insieme il grande problema del nucleare".

Trump-Kim : presidente Usa - Kim ha accettato di venire a Casa Bianca : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Casa Bianca : martedì faccia a faccia tra Trump e Kim Jong-un : Un faccia a faccia tra Donald Trump e Kim Jong-un solo con gli interpreti, poi un incontro bilaterale allargato e infine un pranzo di lavoro: questa la scaletta del summit previsto martedì a Singapore ...