Cartellino… Rojo per l’Argentina | gli ottavi non cancellano una pessima figura | Nigeria

sportfair

(Di martedì 26 giugno 2018) L’Argentina parte bene ma piano piano si spegne, venendo sopraffatta dallache capitola però nel finale Diciamolo subito, l’Argentina è aglidel Mondiale di Russia 2018 ma non lo merita affatto. Non solo per il gioco espresso nell’arco di tre partite, ma anche per l’inconsistenza di certi giocatori che continuano a trovare posto in campo. AFP PHOTO / OLGA MALTSEVA Sampaoli raccoglie molto più di quanto seminato in questi mesi, raggiungendo un traguardo che, fino a qualche giorno far, sembrava pura utopia. Il gol di Messi e la zampata dibastano e avanzano per eliminare la, apparsa molto più solida e pericolosa della Seleccion. A parte l’avvio stentato, gli africani piano piano prendono in mano il pallino del gioco, arrivando a dominare l’intero secondo tempo. Il gol su rigore di Moses fa pendere la bilancia a favore degli ...