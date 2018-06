Carige | si dimette il presidente Tesauro | “Divergenze su governance e gestione”

ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 giugno 2018) Giuseppelascia la presidenza di“con effetto immediato”. L’ex giudice costituzionale ha motivato la decisione, si legge in una nota, con “sopravvenute divergenze relative allae gestione della banca” genovese nel cui consiglio era entrato nel 2016. Faceva parte della lista presentata da Malacalza Investimenti. Il consiglio di amministrazione “prenderà in esame i provvedimenti conseguenti” alle sue dimissioni nella prossima riunione.era un amministratore non esecutivo, non era destinatario di deleghe e, fa sapere la banca, non risulta titolare di azioni dell’istituto. Inoltre non era componente dei comitati istituiti in seno al Consiglio e non ha diritto a indennità o altri benefici conseguenti la cessazione dalla carica. L'articolo, siil: “Divergenze sue ...