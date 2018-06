Carceri | Faraone a Rebibbia | ‘Dell’Utri sta male | serve umanità’

sportfair

(Di martedì 26 giugno 2018) Palermo, 26 giu. (AdnKronos) – “Le condizioni di salute di Marcello Dell’Utri dovrebbero essere valutate con senso di umanità. Se il regime di detenzione è incompatibile con le cure, soprattutto per quei soggetti affetti da patologie gravi, è giusto permettere ai detenuti di curarsi all’esterno. Una scelta che, oltre a essere ispirata al senso di umanità, ha anche ragioni costituzionali. Crediamo che il caso Dell’Utri rientri in questa categoria e questa sua delicata vicenda debba essere trattata con grande forza, così come occorre riportare al centro dei riflettori le enormi criticità del sistema sanitario all’interno delle”. Lo ha detto il capogruppo del Pd in commissione Sanità al Senato, Davide, che oggi si è recato ainsieme alla delegazione del Partito Radicale composta da Maria Antonietta Farina Coscioni e da ...