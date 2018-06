Capo Polizia a Genova per esequie Forleo

Il Capo della polizia Gabrielli dice di essere in sintonia con Salvini : Padova, 20 giu. , askanews, 'Invito sempre i miei colleghi a non innamorarsi delle statistiche perche quando le comunità vivono una realtà di percezione di insicurezza chi ha la responsabilità della ...

Maltempo - alluvione Ancona : il Capo della polizia riceve gli agenti ‘eroi’ : “Salvare vite umane e’ sempre qualcosa di straordinario ma farlo con lo spirito di squadra e con la forte coesione che avete dimostrato e’ un valore aggiunto”. Lo ha detto oggi a Roma il capo della polizia Franco Gabrielli agli agenti della Squadra Volanti della Questura di Ancona autori del salvataggio di due donne intrappolate in auto in un sottopasso invaso dall’acqua durante l’ondata di Maltempo che ha ...

NE : Capo Polizia - sradicare il traffico di droga è un'illusione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

SZ : ex Capo logistica polizia cantonale sospettato di traffico armi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Il Capo della Polizia in visita alla Questura di Livorno : Nella mattinata di giovedì 7 giugno il capo della Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, prefetto Franco Gabrielli, ha effettuato una visita alla Questura di Livorno. Arrivato alla ...

Sindaco - predecessore e Capo della polizia municipale arrestati nel Napoletano : peculato e frodi negli appalti sui rifiuti : Un terremoto giudiziario che getta ombre, ancora una volta, sull’amministrazione di Grumo Nevano (Napoli). I finanzieri di Giugliano in Campania hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti del primo cittadino Pietro Chiacchio (già ai domiciliari dopo l’arresto dello scorso anno e sotto processo per corruzione), dell’ex Sindaco Vincenzo Brasiello, attualmente responsabile dei procedimenti per il ...

L’insostenibile informalità del Capo della polizia Gabrielli alla parata del 2 giugno : Strette di mano, pacche sulle spalle e sulle guance. A momenti scattava anche il doppio bacio per qualche donna, ma per fortuna non è successo. Il capo della polizia, dott. Franco Gabrielli, sembrava un ministro durante la parata a Roma il 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica. Con modi decisamente informali - anche un po’ troppo per l’occasione - Gabrielli ha sfilato con la giacca in mano e si è concesso il permesso di fermarsi per ...

Salvini conferma Gabrielli Capo della polizia. «Controlli severi sulle coop dell’accoglienza» : Clima sereno al Viminale: «L’epoca Maroni fu positiva». Ong-scafisti, indagini verso nuovi sviluppi “interessanti”

Blitz antidroga della polizia milanese - due gli arresti eccellenti : in manette il Capo ultras del Milan : La polizia di Milano ha arrestato 22 persone coinvolte in un traffico di droga, in manette anche il capo ultras del Milan e il responsabile degli steward dell’Inter Ventidue arresti, tra cui due personaggi eccellenti legati a Milan e Inter. E’ questo il bilancio del Blitz condotto dalla polizia Milanese che ha portato in manette anche Luca Lucci, capo ultras del club rossonero, e Massimo Mandelli, responsabile degli steward della ...

Caporalato - maxi operazione polizia su 82 aziende italiane : 3 arresti - : Controlli a tappeto organizzati dall'Europol hanno coinvolto 615 persone e imprese in tutta la penisola. A Ragusa braccianti costretti a vivere in condizioni igieniche precarie e pagati 3 euro all'ora

Caporalato - maxi operazione polizia su 82 aziende italiane : 3 arresti : Caporalato, maxi operazione polizia su 82 aziende italiane: 3 arresti Controlli a tappeto organizzati dall'Europol hanno coinvolto 615 persone e imprese in tutta la penisola. A Ragusa braccianti costretti a vivere in condizioni igieniche precarie e pagati 3 euro all'ora Parole chiave: ...

GEORGOFILI - 25 ANNI FA LA STRAGE A FIRENZE/ Gabrielli (Capo Polizia) : "Guerra contro la mafia non è finita" : GEORGOFILI, 25 ANNI fa la STRAGE a FIRENZE, Galleria degli Uffizi: attentato terroristico di Cosa Nostra con una autobomba nella notte tra 26 e 27 maggio 1993(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 21:21:00 GMT)

Matteo Salvini - incontro segreto con il Capo della polizia Franco Gabrielli. Dagospia : ha altre idee in mente? : ...viene sganciata all'interno di un articolo del Corriere della Sera in cui si dà conto dei malumori di Matteo Savlini per l'opposizione di Sergio Mattarella a Paolo Savona ministro dell'Economia. Tra ...

Gabrielli confermato Capo della Polizia : ANSA, - ROMA, 8 MAG - Il Consiglio dei ministri di oggi, su proposta del Ministro dell'interno Marco Minniti, ha deliberato la conferma del prefetto Franco Gabrielli nell'incarico di capo della ...