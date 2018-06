Caos Palermo | sequestrato un milione di euro | Zamparini è una furia

sportfair

(Di martedì 26 giugno 2018)alle prese con un’indagine della Procura, congelata una parte dei conti del club, per la rabbia di MaurizioIn casai guai sembrano non finire mai. L’ultima novità è un sequestro preventivo dei conti societari, che ha mandato su tutte le furie il patron, il quale ha inveito attraverso le pagine del Giornale di Sicilia: “Hanno negato la richiesta degli arresti domiciliari, hanno rigettato l’istanza di fallimento, ora arriva questa… un sequestro preventivo sui nostri conti in banca. Non c’è undi imposte non pagate, nulla di tutto ciò. Il tempismo poi è pazzesco: se ci sequestrano i soldi che faccio? Non pago gli stipendi e non iscrivo la squadra al campionato?”. La Procura aveva chiesto un provvedimento per oltre 50 milioni di, ma in realtà è stato congelato solo undial club palermitano. “Non sanno ...