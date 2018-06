primocanale

: Cani in corsia per strappare un sorriso ai pazienti - primocanale : Cani in corsia per strappare un sorriso ai pazienti - Gabri0344 : RT @GenovaOnline: Genova, cani in corsia per strappare un sorriso ai pazienti dell’Istituto Doria | - MaffeoDaniela : RT @GenovaOnline: Genova, cani in corsia per strappare un sorriso ai pazienti dell’Istituto Doria | -

(Di martedì 26 giugno 2018) GENOVA - 'Per un paziente che vive all' interno del suo mondo e non ha contatti con la realtà esterna unsarebbe già un grande risultato'. Dato questo obiettivo possiamo dire che la missione è riuscita visto che nella prima giornata della 'pet ...