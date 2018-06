Cani e umani

ilfoglio

: RT @AnimalRepublic1: Capo è un bravo e bel cane di taglia media, incrocio spinone. È nato nel 2010 ed è buono con tutti, cani ed umani. Cap… - picogiovanni : RT @AnimalRepublic1: Capo è un bravo e bel cane di taglia media, incrocio spinone. È nato nel 2010 ed è buono con tutti, cani ed umani. Cap… - picogiovanni : RT @AnimalRepublic1: Daisy è una cucciola vivace e dolce, serena con gli altri cani così come con gli esseri umani. Aspetta da troppo che q… - Sofia_1_vv : RT @AnimalRepublic1: Daisy è una cucciola vivace e dolce, serena con gli altri cani così come con gli esseri umani. Aspetta da troppo che q… -

(Di martedì 26 giugno 2018) Due giorni fa era la giornata mondiale del cane in ufficio (bene, se non avete colleghi fobici come me), ma siamo rimasti indietro col lavoro in ufficio, e recuperiamo adesso. Rapida occhiata alle cronache per vedere come butta, il nostro rapporto con l’amico a quattro zampe. Una donna inglese che s