Cani e gatti | curarli evitando graffi e morsi | i consigli per aiutare i nostri animali

AIDAA : 17mila Cani e gatti avvelenati da inizio anno : “Le ultime stragi di cani e gatti in ordine di tempo sono avvenute in Sicilia ed Abruzzo, ma non mancano gli avvelenamenti in tutte le altre regioni italiane, se poi parliamo di ritrovamento di bocconi avvelenati sud e nord si equivalgono con in testa Lombardia, Sicilia, Liguria e Veneto“: lo riporta in una nota l’associazione animalista AIDAA. “Secondo i dati raccolti attraverso le segnalazioni dirette giunte ...

Torna il massacro di Cani e gatti al festival di Yulin - mentre in Sudcorea un tribunale ne vieta il consumo di carne : Terrore e crudeltà. Ormai sono queste le parole che si associano quando si pensa al festival di Yulin che anche quest’anno arriva puntuale con il solstizio d’estate e toglie la vita in maniera crudele a migliaia di cani (ma anche gatti) che diventano l’alimento centrale di questa manifestazione. Da anni l’opinione pubblica internazionale protesta p...

Solstizio d’Estate 2018 - animalisti : necessario fermare la strage di Cani e gatti in Cina : “fermare la Cina, abolire il festival di Yulin, vietare il consumo di cane e gatto, e sensibilizzare l’opinione pubblica“: lo chiede l’associazione “animalisti italiani“, che manifestano davanti all’Ambasciata della Repubblica popolare cinese, a Roma, nel giorno del Solstizio d’Estate, in cui inizia quella che gli attivisti definiscono una “strage mascherata da festa“. Secondo i dati ...

Cani e gatti : chi è il più intelligente? : Cani e gatti, chi è il più intelligente? I nostri amati amici a 4 zampe sono in continua competizione nei cuori dei proprietari che preferiscono l’uno o l’altro e che considerano il proprio pelosetto il più intelligente in assoluto. Ma quale sia la verità, quella scientifica, lo afferma uno degli ultimi studi sulla questione. Probabilmente non sarà l’ultima parola sull’eterna lotta tra chi preferisce i felini e chi i ...

Busto - tiene in casa 15 Cani e 5 gatti : denunciata per maltrattamenti : Busto Arsizio, 7 giugno 2018 - Una 50enne casalinga di Busto Arsizio è stata denunciata dai carabinieri per maltrattamento di animali. In casa sua i carabinieri Bustocchi, intervenuti insieme a un ...

Anche Cani e gatti a rischio hacker - le falle dei collari Gps : L’Internet delle cose, ovvero degli accessori dotati di una connessione, non aumenta il ‘perimetro digitale’ dei soli cittadini, ma Anche dei loro animali domestici. I ricercatori di Kaspersky Lab hanno scoperto delle vulnerabilità in una serie di pet tracker (dispositivi Gps per il tracciamento degli animali), che consentirebbero a un intruso informatico di entrare in possesso dei dati contenuti nei dispositivi. I ...

Cani e gatti a rischio hacker - collari Gps sfruttati per localizzarli e poi rapirli : Le cyber-minacce non risparmiano nemmeno i quattro zampe. I collari hi-tech - quelli che contengono un localizzatore Gps per scongiurare di perdere Cani e gatti - sono infatti vulnerabili ad attacchi ...

Per Cani e gatti gli italiani hanno speso oltre 2 miliardi di euro nel 2017 : Bambini e animali sono i migliori volani dei consumi a fronte di scarsa liquidità, perché è difficile spiegare loro che occorre far quadrare i conti. E i dati sugli animali da compagnia mostrano che la loro...

Arredamento : boom di attrezzature green per Cani e gatti : boom di cani e gatti nelle case degli italiani. E nei prossimi anni, visto l’aumento sistematico dei single, gli animali nelle nostre abitazioni saranno ancora di più. Si calcola che attualmente siano oltre 14,5 milioni i cani e i gatti da compagnia che convivono con i loro proprietari nella stessa abitazione. Ormai parti integrante di famiglie monocomponenti e famiglie con figli. L’annuario Istat 2017 fotografa come una famiglia su tre è ...

Animali - il dossier : in Italia 700 mila Cani e 2 - 4 milioni di gatti randagi : Circa 700 mila cani e 2,4 milioni di gatti in Italia sono randagi. La stima è stata fornita questa mattina a milano in occasione di una conferenza stampa di Michela Brambilla, ex ministro e attuale presidente della Lega Italiana per la difesa degli Animali e dell’ambiente. All’anagrafe canina, poi, sono registrati 10,4 milioni di cani, anche se il numero è probabilmente sovrastimato a causa delle mancate cancellazioni dopo i ...

Sfamare Cani e gatti - un business che sfonda i 2 miliardi : I croccantini per Fido e quelli per Micio sono un business che non conosce crisi: vola a oltre 2 miliardi di euro il mercato del pet food in Italia, che fa riferimento a una popolazione di circa 60 ...

Cani - gatti and co. Italia al primo posto : Il rapporto annuale Assalco-Zoomark evidenzia che guidiamo la classifica europea per numero di pet: 50,3 ogni 100 abitanti. E i proprietari chiedono alla...

Bocca sana per Cani e gatti - è il Mese dell'igiene orale : Milano, 8 mag. , AdnKronos Salute, - Bocca sana in corpo sano. Vale per l'uomo ed è vero anche per gli animali che 'mordicchiando' giocano, scoprono il mondo e imparano a conoscere ciò che li circonda.