Calciomercato Lazio | ecco il colpo per il centrocampo | nasce una squadra sempre più forte

Calciomercato Lazio - non si sblocca l’operazione Felipe Anderson al West Ham : tutti i dettagli : Il presidente della Lazio non ha ancora dato il via libera alla conclusione della trattativa con il West Ham, che resta dunque in stand-by Non si sblocca la trattativa per il trasferimento di Felipe Anderson dalla Lazio al West Ham, il brasiliano dunque resta al momento un giocatore biancoceleste. I motivi della mancata fumata bianca riguardano l’irremovibilità del presidente Lotito, che continua a chiudere 40 milioni fissi, mentre il club ...

Lazio - Tare beffa la Sampdoria : le ultime schermaglie di Calciomercato : Igli Tare potrebbe annunciare nelle prossime ore un nuovo acquisto per la sua Lazio, vinto il duello di calciomercato con la Sampdoria di Ferrero Igli Tare si appresta a concludere un interessante colpo a centrocampo. Il ds della Lazio, sembra infatti aver battuto la Sampdoria nella corsa a Valon Berisha, centrocampista del Red Bull Salisburgo. Il club del presidente Lotito, secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, avrebbe offerto 7 ...

Calciomercato Lazio - Acerbi più vicino : si tratta con il Sassuolo : La Lazio si avvicina a Francesco Acerbi. Dopo i primi contatti dei giorni scorsi, la trattativa con il Sassuolo sta procedendo spedita. Le richieste neroverdi iniziali erano di 16 milioni di euro, la ...

Cairo show - importanti rivelazioni sul Calciomercato del Torino : Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato delle prossime mosse di calciomercato che il club granata potrebbe mettere in piedi Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato di calciomercato in relazione alle mosse che potrebbe mettere in atto il fido Petrachi. Si è tanto parlato ad esempio del possibile arrivo di Lucas Verissimo, sul quale il presidente ha dichiarato: “Speriamo arrivi”. Ma non è tutto, Cairo ha proseguito: ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Lazio - nel mirino Shaqiri : Calciomercato Lazio – La Lazio lavora intensamente sul mercato, il reparto con maggiore bisogno di essere rinforzato è sicuramente l’attacco, soprattutto considerando la possibile cessione di Felipe Anderson. Nelle ultime ore è stato raggiunto l’accordo con il Papu Gomez, adesso da raggiungere l’intesa con l’Atalanta. Nelle ultime ore nuova pazza idea, occhi puntati sul match di questa sera Serbia-Svizzera, secondo ...

Calciomercato Lazio - accordo con il Papu Gomez! Le ultime : Calciomercato Lazio – La Lazio fa sul serio in vista della prossima stagione, l’intenzione è quella di riscattare la delusione per la mancata qualificazione in Champions League, adesso il presidente Lotito ha deciso di tuffarsi sul mercato. Fatta per Durmisi, nelle ultime ore importante mossa per l’attacco. accordo raggiunto con il Papu Gomez, l’argentino ha dato l’ok al trasferimento, per i biancocelesti rimane ...

Calciomercato. Martins - primi contatti con la Lazio : Addossata la colpa sul presidente de Carvalho, come riporta il 'Corriere dello Sport', il ragazzo ha chiesto alla società che lo acquisterà l'eventuale pagamento dei danni qualora perdesse la causa ...

Calciomercato Lazio - visite mediche per Durmisi : arriva dal Betis : E' il giorno di Riza Durmisi, primo rinforzo per la Lazio in questa sessione di Calciomercato. L'esterno classe 1994 lascia il Betis di Siviglia dopo due stagioni per trasferirsi in biancoceleste, per ...

Calciomercato. Proto-Lazio - c'è la firma! Il portiere a Roma dal 1 luglio - sarà il vice-Strakosha : Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', infatti, il giocatore è stato nei giorni scorsi a Roma e ha firmato con i biancocelesti un contratto di due anni con opzione per il terzo: l'...

Calciomercato Lazio Gray Leicester City : Ecco allora arrivare una nuova pista del direttore albanese: come rivela il 'Corriere dello Sport', nelle scorse ore si sarebbe messo in contatto col Leicester per chiedere informazioni su Demaray ...

Calciomercato Lazio - Lotito cala il poker : il sostituto di Milinkovic-Savic - due difensori e l’attaccante [FOTO] : Calciomercato Lazio – Lazio attivissima in queste ultime ore di Calciomercato, quattro trattative stanno per essere definite, importanti mosse per il tecnico Simone Inzaghi. Arrivo non eclatante ma che può risultare sempre utile è quello Mattia Sprocati dalla Salernitana, fatta anche per Silvio Proto, portiere dell’Olympiakos. Ai dettagli la trattativa con il Betis per Riza Durmisi, operazione da 7 milioni di euro, stesso discorso ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Inter e Juve attivissime - colpo Cagliari - scatto di Lazio - Bologna e Genoa : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – L’Inter alzato l’offerta alla Roma per Nainggolan arrivando attorno ai 35 milioni, con l’inserimento del giovane Zaniolo. Secondo Tuttosport, si sta già ragionando sul numero di maglia da assegnare al Ninja, dato che il suo amato 4 è stato ritirato in onore di Zanetti. Il 44, utilizzato a volte da Nainggolan, è già sulle spalle di Perisic, dunque si sta paventando una soluzione ...

Calciomercato Lazio - accordo raggiunto per il dopo-De Vrij : Calciomercato Lazio – La Lazio si muove in modo molto importante sul mercato e sta per definire una trattativa di primo livello per la difesa. Il tecnico Simone Inzaghi ha dovuto fare i conti con l’addio di De Vrij, l’olandese ha scelto l’Inter ma in pochi giorni i biancocelesti hanno individuato il sostituto: si tratta di Francesco Acerbi del Sassuolo, accordo di massima raggiunto con il club neroverde per una cifra di ...

Calciomercato. Lazio-Acerbi - possibile intesa con il Sassuolo a 12 milioni : in settimana l'incontro : Secondo 'La Gazzetta dello Sport' le parti potrebbero accordarsi su una cifra intorno ai 12 milioni ovvero una via di mezzo tra le offerta e domanda. Lotito e Tare nei prossimi giorni incontreranno ...