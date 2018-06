Calciomercato Inter | Candreva resta con Suso?

Inter - Joao Mario fondamentale per il Calciomercato : ecco l’idea di Ausilio : Joao Mario diventa l’uomo chiave del calciomercato dell’Inter, una situazione quasi paradossale per il centrocampista portoghese Sembrava impossibile, ma Joao Mario diventerà importantissimo per l’Inter durante questa estate. Come? Piero Ausilio ha due idee in mente per come poter usare il calciatore portoghese. Trattenerlo è fuori discussione dato che il calciatore ha fatto sapere di non voler rimanere alla base nerazzurra. ...

Calciomercato : Nainggolan-Inter - Pastore-Roma e l'entusiasmo - l'acquisto più importante : Finora sicuramente non ci si può lamentare di questo mercato, anche se incastonato fra un FFP e le partite del Mondiale. Anche se in Italia ci siamo abituati ad essere una terra di frontiera dove i ...

Calciomercato Inter : Nainggolan a cena con i vertici dell’Inter : Calciomercato Inter- La prima lunga giornata di Radja Nainggolan a Milano, nella nuova veste nerazzurra, dopo le visite e la firma si è conclusa in un ristorante del capoluogo meneghino per una cena di benvenuto. Presenti il Chairman dell’Inter Zhang Jindong, l’ad Alessandro Antonello, il ds Piero Ausilio, il Chief Football Operations Officer, Giovanni Gardini, il tecnico Luciano Spalletti e, ovviamente, il neo acquisto. Una serata ...

Calciomercato Genoa - maxi operazione con l’Inter : non solo Pinamonti : Il Genoa ha iniziato la campagna di rafforzamento per la prossima stagione in modo molto positivo, in particolar modo i colpi più importanti sono stati quelli di Criscito e Marchetti. Ai dettagli anche la trattativa con l’Inter per Pinamonti, esborso molto importante del Genoa di circa 10 milioni, l’ultimo ostacolo è rappresentato dalla valutazione sul diritto di recompra nei confronti del club nerazzurro. --Ma non è finita, potrebbe concludersi ...

Calciomercato Inter - Radja Nainggolan : visite mediche e firma. Tutte le news : Che ha ricevuto anche il benvenuto di Luciano Spalletti che ha parlato così ai microfoni di Sky Sport : "Nainggolan è la turbina che mancava al nostro motore, è quello che ti dà la vampata. Il fatto ...

Calciomercato Inter - Pastorello su Malcom e Candreva : Però l'Inter adesso è concentrata nel risolvere la situazione delle plusvalenze e solo dopo penserà a rinforzare la squadra', ha dichiarato a 'Rai Sport'. Pastorello, agente di Candreva , annuncia ...

Calciomercato Inter - Spalletti : 'Nainggolan è il calciatore che ci mancava' : E due anni dopo tornerà ad allenarlo: Luciano Spalletti, in esclusiva su Sky Sport, ha commentato l'arrivo del centrocampista belga appena sbarcato a Milano. Dopo le visite mediche, Radja sarà ...

Calciomercato Inter - Ausilio a caccia degli ultimi colpi per sistemare la rosa : Oltre a Nainggolan, il direttore sportivo punta un terzino destro, un mediano e un esterno d'attacco Roma, la turbolenta fine dell'era Nainggolan

Calciomercato Inter - Malcom dopo il Ninja : MILANO - dopo De Vrij, Asamoah, Martinez e Nainggolan l'Inter va a caccia di altri tre rinforzi titolari: un attaccante esterno destro, un mediano da affiancare a Brozovic , Dembélé del Tottenham il ...

Calciomercato : l’Inter va in pressing su Malcom : Calciomercato INTER– L’agente di Malcom, Fernando Garcia, ieri ha confermato a fcinter1908.it il sì del suo assistito alla proposta nerazzurra: “Qualsiasi giocatore accetterebbe l’Inter. Manca ancora l’accordo tra le due società”. L'articolo Calciomercato: l’Inter va in pressing su Malcom sembra essere il primo su CalcioWeb.

Calciomercato Inter - l'agente di Malcom : 'Vuole i nerazzurri' : Qualsiasi giocatore nel mondo accetterebbe subito l'Inter". Infine, sulle modalità del trasferimento: "Questo lo dovete chiedere al Bordeaux, io non so quale possa essere una formula che li ...

Calciomercato - le trattative di serie A. Inter scatenata : I nerazzurri seguono William Carvalho e si avvicina a Malcom. La Juventus studia le mosse da mettere in atto e potrebbe mandare in prestito Pjaca alla Fiorentina