Calcio | caos formazione gironi | aumentano le possibilità del Crotone di essere ripescato

Mondiali 2018 - in Russia lo spettacolo di Calcio più bello di sempre mentre l’Italia è travolta dagli scandali con il caos ripescaggi tra serie A e serie B : Che spettacolo questi Mondiali 2018: in Russia è un’edizione da record, forse la più bella di sempre per quello che stiamo vedendo in campo e sugli spalti. Stadi nuovi, bellissimi, sempre strapieni e coloratissimi all’insegna dello sport e della festa, senza disordini o problematiche che purtroppo spesso – in passato – hanno contraddistinto in modo pessimo la cornice delle partite di calcio. Poi c’è il campo, e che ...

Caos nel Calcio italiano - illeciti sportivi e mancati pagamenti : più di 10 squadre puntano al ripescaggio : Dalla situazione del Parma fino a quella del Foggia, è Caos tra serie A e B: oltre dieci squadre sognano un clamoroso ripescaggio Le promozioni di Frosinone e Cosenza arrivate nella serata di sabato hanno definito la composizione della serie A e della serie B 2018/2019. La situazione però resta in divenire, per via di alcune vicende che rischiano di creare clamorosi ribaltoni. In primis, resta da valutare la questione Parma, il club emiliano ...

Parma - il caos-sms avrà risvolti di Calciomercato : Viviano sta scappando… : Parma nel caos dopo la nota vicenda della gara che è valsa la promozione contro lo Spezia, il calciomercato potrebbe risentirne Il Parma è alle prese con la ben nota questione legata agli sms sospetti di Calaiò e Ceravolo ai calciatori dello Spezia. L’incertezza in merito alle sanzioni contro il club, sta portando una certa instabilità anche sul mercato, con alcuni colpi che rischiano di saltare clamorosamente. In primis stiamo parlando ...

Renzo Rosso - la Diesel e il grande caos del Calcio a Vicenza : Lane Virtus Vicenza . Così dovrebbe finire per chiamarsi, dopo infinite discussioni, la nuova squadra di calcio che nascerà prossimamente dalla fusione tra Vicenza e Bassano . Sempre che qualcuno non ...

Milan - Fassone allo scoperto dopo il caos Uefa : dal budget - al Calciomercato - all’esclusione dall’Europa League : Il Milan sta preparando la prossima stagione ma a tenere banco è anche e soprattutto il futuro del club. L’amministratore delegato del club, Marco Fassone, ha parlato per tentare di placare la bufera che sta investendo i rossoneri. L’Uefa potrebbe non concedere la possibilità di partecipare all’Europa League, causando un gravissimo danno d’immagine, ma anche economico al club Milanista. Fassone è dunque intervenuto, ecco le sue parole ...

Camorra a Napoli - caos sul CalcioRapporti intimi con Reina e Higuain"Barche e locali a disposizione" : Reina, come Higuain e Paolo Cannavaro, erano molto legati ai fratelli imprenditori arrestati per Camorra. Gli mettevano a disposizione i loro locali per feste e cerimonie e la barca di 26 metri Segui su affaritaliani.it

Andrea Monti : diritti tv e FederCalcio - è caos Calcio. Cosa conviene a chi lo ama : Evidentemente la ruvida entrata del presidente del Coni nel mondo del calcio, pur animata di buone intenzioni, non è stata digerita. E lui qualCosa, sicuramente, deve aver sbagliato. O peggio, ...